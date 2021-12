Những khoảnh khắc đáng nhớ của Hoa hậu Thùy Tiên trong đêm chung kết Miss Grand International 2021

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 (Miss Grand International 2021) diễn ra vào tối 4/12 tại Thái Lan với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam.

Thùy Tiên đã xuất sắc vượt qua gần 60 đại diện các nước trên thế giới để đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Ecuador, á hậu 2 trao cho Brazil, á hậu 3 là Puerto Rico và á hậu 4 là Nam Phi. Trong giây phút trao vương miện, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã bật khóc vì xúc động. Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam đăng quang tại cuộc thi Miss Grand International.

Với khả năng ngoại ngữ trôi chảy, Thùy Tiên đã có 1 phần hùng biện ấn tượng tại Miss Grand International 2021.

"Hoà bình luôn ở xung quanh chúng ta, chúng ta nghĩ về nó hàng ngày nhưng chúng là lại vô tình nghĩ rằng bảo vệ hoà bình không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chiến tranh không chỉ xảy ra trong quá khư, chiến tranh còn tồn tại giữa thiện và ác trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể điều khiển nó. Lớn lên thiếu vắng bố mẹ tôi, tôi hiểu tầm quan trọng của lòng yêu thương. Và tôi đứng đây để nói thay cho những người bị bỏ rơi và bị tổn thương mà đã quay làm tổn thương những người khác.

Làm ơn hãy để lòng yêu thương và trắc ẩn nâng lên trong bạn để bạo lực sẽ không còn tiếp diễn. Mỗi chúng ta là một phần để thay đổi thế giới. Chúng ta là những anh hùng của chính mình. Hãy để chúng ta mang hoà bình và sự tốt đẹp đến thế giới."

Khoảnh khắc Thùy Tiên lọt vào top 5 khiến khán giả tại Việt Nam như vỡ òa.

Chiến thắng của Thùy Tiên hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, quyết tâm và sự tự tin cô mang tới Hoa hậu Hòa Bình Thế giới 2021.