Sang đường bất ngờ, nữ sinh bị xe tải tông trúng, văng xa 3 mét

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h17 ngày 24/12 tại đường Lê Thanh Nghị, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Khi xe tải đang di chuyển trên đường Lê Thanh Nghị, một nữ sinh đi xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm bất ngờ lao ra từ đuôi xe khách ở hướng ngược lại. Hậu quả, nữ sinh bị xe tải tông phải khi rẽ sang đường.

Hiện trường vụ việc





Sau cú va chạm mạnh, nạn nhân văng xa khoảng 3 mét và nằm im bất động.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động sang đường ẩu của nữ sinh trong clip. "Đi thế thì hại tài xế rồi", "Đi thế thì tài xế sao mà xử lý được", "Các cháu chưa được trang bị kiến thức tham gia giao thông đây mà",... bình luận của một số dân mạng.

