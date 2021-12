Tài xế xe bán tải mở cửa đột ngột, 1 nữ sinh trung học tử vong thương tâm

Khoảng 7 giờ sáng 29/12, tại Km270+100 trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua phường Đề Thám, TP. Cao Bằng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh trung học tử vong khi đang trên đường đến lớp.

Clip ghi lại vụ tai nạn (Nguồn: MXH)

Cụ thể, khi em C.T.V.T (học sinh trường THPT Cao Bằng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11AA.023.XX đi từ ngã tư Nhà Cáp về hướng vòng xuyên Km5 theo hướng Cao Bằng – Hà Nội thì va và cánh cửa trước bên trái của xe ô tô mang biển kiểm soát 11C.055.XX do anh N.H.V (sinh năm 1989, trú tại tổ 5, phường Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng) điều khiển, đang mở cửa bước xuống xe.

Hiện trường vụ tai nạn





Vụ va chạm khiến em T. ngã xuống đường và bị xe khách mang biển kiểm soát 15B-028.XX do anh N.M.H (sinh năm 1975, trú tại huyện Kiến An, TP. Hải Phòng) điều khiển đi cùng chiều tông phải. Vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ.

Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.