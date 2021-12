Việt Hương xúc động tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài

Tròn 1 năm cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi, nhưng nhiều khán giả vẫn vô cùng tiếc thương ông. Trong ngày hôm nay, nhiều người hâm mộ để đồng loạt để lại bình luận tưởng nhớ người nghệ sĩ quá cố. Là một trong những người thân thiết với cố nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương xúc động chia sẻ: “Anh Tài! Nay giỗ đầu anh rồi! Cảm ơn fan của 2 anh em tặng cái clip này! Cám ơn fan anh đã luôn nhớ anh!”.

Trước đó, nghệ sĩ Việt Hương đã tự tay chuẩn bị lễ giỗ đầu cho đàn anh thân thiết: "Ngồi làm hình mai đám giỗ anh mà tâm lý rất lạ, nghĩ anh đi Mỹ diễn sao mình lại làm hình mai giỗ? 2 trạng thái: 1 hát ca tưng bừng, 2 là ngồi làm hình mai giỗ".

Vợ chồng Việt Hương đến thắp hương cho cố NS Chí Tài tại nhà thờ tổ của Hoài Linh





Cách đây đúng 1 năm, cả showbiz Việt bàng hoàng khi danh hài Chí Tài đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ tại nhà riêng. Ông ra đi khi nhiều dự định còn dở dang, chưa thể gặp mặt vợ là ca sĩ Phương Loan lần cuối khiến nhiều người xót xa. Khi ấy, Việt Hương và Hoài Linh là hai người bạn thân thiết đã đứng ra lo liệu tang lễ cho Chí Tài tại Việt Nam và chuyển thi hài cố nghệ sĩ sang Mỹ.

Việt Hương khóc nghẹn trong tang lễ Chí Tài



Cô là người đứng ra lo liệu cho cố nghệ sĩ ở Việt Nam