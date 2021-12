Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết: Á hậu Phương Anh xót xa, Kiều Loan phẫn nộ

Vụ việc cháu bé N.T.V.A (8 tuổi) nghi bị vợ sắp cưới của bố ruột hành hạ đến chết gây rúng động dư luận trong nhiều ngày qua. Cụ thể, tối 22/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn quận về trường hợp 1 bé gái nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và có nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt lấy lời khai của các nhân chứng, những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo Vietnamnet, kết quả điều tra bước đầu, công an xác định bé V.A. sóng cùng bố ruột và Q.T. (người tình của bố) tại chưng cư Sài Gòn Pearl.

Người dân thắp nến tưởng niệm bé gái xấu số (Ảnh: VNexpress)





Trong thời gian sống chung, T. thường xuyên có hành vi bạo hành cháu V.A. Ngày 28/12, theo Tuổi trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nghi phạm Q.T. (26 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Hành vi của T. khiến dư luận hết sức bất bình, trong đó có rất nhiều người nổi tiếng bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi oan uổng của cháu bé 8 tuổi.

Á hậu Phương Anh





Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh xót xa trước cái chết của bé gái 8 tuổi: “Ba mẹ đặt cho em một chữ An, phải chăng đã mong em một đời bình an, vui vẻ? Vậy mà em đã phải mang theo cái tên đó để kết thúc những nỗi đau trên da thịt, những chuỗi ngày bị bạo hành đến ám ảnh.

Không phải không có ai nghe được tiếng em khóc, mà là đã không một ai cất lời cứu em. Bây giờ một mình em nằm lại mãi, chỉ mong pháp luật trừng trị những kẻ đã làm đau em, đã làm em đỏ hoen khoé mắt, đã làm em không bao giờ có thể gặp lại mẹ.

Ở thiên đàng, sẽ không có vết hằn nào trên da em cả, khoé môi em cũng sẽ luôn mỉm cười. Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác, chỉ có bình yên và hạnh phúc bên cạnh em thôi”, cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Á hậu Kiều Loan





Dù chưa từng làm mẹ nhưng chứng kiến cảnh cháu bé ra đi tức tưởi, Á hậu Kiều Loan không giấu được sự phẫn nộ: “Có thể Loan chưa thực sự hiểu cảm giác đau thấu trời xanh khi người mẹ mất con, người bà mất cháu.. nhưng cần gì đến lúc đấy mới thấu hiểu? Vì đây là nhân tính, bản ngã. Mà đã là nhân tính, bản ngã thì cớ gì lại suy nghĩ, hành động man rợ như vậy? Trong khi đấy đã là máu mủ, ruột già?

Loan tin trong xã hội ngày nay, đạo đức sẽ là điều tiên quyết và được quan tâm hàng đầu để mang lại những giá trị cốt lõi, nền tảng cho một xã hội văn minh, tiến bộ. Thế nên những con người mang tội đó sẽ phải trả giá. Em sẽ ngủ yên nhưng xin đừng để cho câu chuyện này ngủ yên”.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên





Trong khi đó Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên không giấu được sự xót thương cháu bé và bức xúc trước sự bàng quan của bố đẻ cháu bé. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Nếu người mẹ kế kia đáng lên án một phần thì người đàn ông mà em gọi là cha kia lại còn đáng lên án gấp bội phần. Một đứa trẻ dù sai hay đúng vẫn không đáng phải chịu những đòn roi đầy cay nghiệt kia từ những người sống chung một mái nhà. Em có quyền được hồn nhiên, được chở che và được sống cùng với những người mà em yêu thương.

Có biết bao nhiêu người phụ nữ ao ước thiên chức làm mẹ. Vậy mà người mẹ kế tàn nhẫn lại chọn việc cướp đi sự tồn tại của một đứa trẻ. Tiên vừa xót thương mà lại vừa bức xúc.

Tiên mong rằng tất cả người dân Việt Nam, chúng ta hãy cùng chung tay lên án để đưa vụ việc này ra ánh sáng. Không chỉ lấy lại công bằng cho bé V.A mà còn thể hiện sức mạnh của chúng ta trong việc bảo vệ trẻ em trước những ác nhân!”, Thùy Tiên viết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà





Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Em như một thiên thần! Được sống, được vui chơi, được học tập là quyền của mọi trẻ em trên thế giới. Ấy vậy mà mới 8 tuổi, em đã bị cướp đi những quyền đó bởi những người em gọi là cha, là mẹ. Có nỗi đau nào đau hơn khi thấy một thiên thần nhỏ chịu những tổn thương quá sức tưởng tượng như vậy. Mong chúng ta hãy mạnh mẽ lên tiếng để lấy lại sự công bằng cho bé Vân An cũng như dấy lên những phong trào bảo vệ và chống bạo lực ở trẻ em. Yên nghỉ nhé em bé nhỏ!”.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý từ dư luận.