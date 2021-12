Xe máy lấn làn tông nát nát xe qua đường khiến 2 người nguy kịch tại Bình Dương

Khoảng 16h chiều 2/12, một vụ tai nạn đã xảy ra trên đường 22 tháng 12 (phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khi xảy ra vụ việc, xe máy mang biển kiểm soát 69B-402.XX đang lưu thông trên đường 22 tháng 12 theo hướng từ quốc lộ 12 về TP. Dĩ An.

Khi đi đến đoạn khu phố 1A, phường An Phú thì xe này bất ngờ lấn làn sang chiều ngược lại và tông vào xe máy khác mang biển kiểm soát 67B-255.XX đang sang đường.

Dầu nhớt trên xe chảy tràn xuống mặt đường cùng nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.





Hai chiếc xe hư hỏng nặng





Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân văng ra khỏi xe, bị thương nặng và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng nằm chắn hết 1 làn đường khiến giao thông ở khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ tai nạn ở Bình Dương





Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông.