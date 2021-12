Ám ảnh cảnh tượng nam thanh niên không làm chủ được tay lái, lao thẳng vào gầm xe tải

Khoảng 11 giờ trưa 27/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải đã xảy ra tại Quế Võ (Bắc Ninh). Cụ thể, khi xe tải đang lưu thông trên đường thì thanh niên điều khiển xe máy bị mất lái và lao thẳng vào gầm xe tải.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây khiến những người chứng kiến vụ việc không khỏi kinh hãi. Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động dưới gầm ô tô, trong khi đó xe máy nằm cách xe tải vài mét và hư hỏng nặng.

Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại. Từ đoạn clip có thể thấy, khi vụ tai nạn xảy ra, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao.

Clip vụ việc gây ám ảnh