Bạn gái 'tin đồn' của cầu thủ Quang Hải bị dọa tạt axit, tung ảnh nhạy cảm

Mới đây, Chu Thanh Huyền – bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải – bất ngờ đăng tải bài viết với nội dung cô và gia đình đang bị đe dọa. Cụ thể, trên trang cá nhân với hơn 28.000 lượt theo dõi, Thanh Huyền cho biết cô đã nhận được những tin nhắn và cuộc gọi dọa dẫm như “hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền”, mạo danh cô để đi lừa đảo, đăng ảnh nhay cảm,…

Chu Thanh Huyền được biết đến là bạn gái tin đồn của tiền vệ Quang Hải





Theo bạn gái tin đồn của Quang Hải, những người này tự nhận mình là bên thứ ba, được người khác thuê để làm việc này. Theo Kênh 14, do quá sợ hãi và lo lắng nên Thanh Huyền đã tìm đến cơ quan chức năng để nhận sự giúp đỡ.

Nguyên văn chia sẻ của Chu Thanh Huyền:

“Cảnh báo! Cảnh báo!

Thời gian gần đây Huyền và gia đình liên tục nhận được những cuộc gọi và những tin nhắn ĐE DỌA.

Những đối tượng này liên lạc bằng mọi cách và gây sức ép rất lớn tới Huyền và gia đình trong những ngày gần đây.

Mọi việc đang bị đẩy đi rất xa vì họ còn đe doạ sẽ hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền.

Họ đe dọa sẽ làm 1 Facebook giống Huyền và rip Facebook chính chủ sau đó đi lừa đảo, ghép ảnh nhạy cảm đăng lên các hội nhóm các group.

Không những thế còn nói sẽ tạo phốt bôi nhọ danh dự cũng như ảnh hưởng rất lớn tới công việc của Huyền.

Thời gian này Huyền và bố mẹ thật sự bị khủng hoảng và rất lo lắng. Vậy nên sáng ngày hôm nay Huyền đã lên công an Phòng an ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao để nhờ công an vào cuộc làm rõ vấn đề, để Huyền cũng như gia đình trở lại cuộc sống bình thường.

Mong mọi người đọc và thông cảm nếu như sau status này có thể FB của Huyền sẽ bay màu. Hoặc có 1 quả phốt nào từ trên trời rơi xuống làm Huyền nổi như cồn chẳng hạn.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu thương Huyền”.

Thanh Huyền chia sẻ một số tin nhắn mà mình đã nhận được





Cô cho biết mình đã đến cơ quan chức năng làm việc vào sáng 14/12





Ở phần bình luận dưới bài đăng, bạn gái tin đồn của Quang Hải cho biết thêm: "Huyền không hề quen biết những đối tượng này, cũng không có thù hằn gì với ai. Nhưng những đối tượng này họ không có chút gì gọi là hạ nhiệt việc tấn công tới gia đình cũng như công việc và danh dự của Huyền".

Chu Thah Huyền sinh năm 1994 là một hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội khi được gọi là bạn gái tin đồn của tiền vệ Quang Hải. Cả hai liên tục bị người hâm mộ khui ra bằng chứng hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng về chuyện này. Chính vì vậy, nhất cử nhất động trên mạng xã hội của Chu Thanh Huyền đều được người hâm mộ chú ý.