Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô

Sáng 20/12, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô





Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời, chủ động phục hồi, phát triển kinh tế; bảo đảm tăng trưởng và duy trì các cân đối lớn. Thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo tốt đời sống an sinh của người dân, vừa thực hiện tốt chính sách chung, vừa ban hành chính sách riêng hỗ trợ thêm cho các hoàn cảnh khó khăn. Trong khó khăn, Thành phố vẫn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tiêu biểu là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò rất quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô, không chỉ làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, mà còn chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 được Thành phố giao.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô





Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2021, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sức khoẻ, hạnh phúc và thành công, tiếp tục phát huy phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Thủ đô” lập nhiều thành tích, chiến công hơn nữa, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục chuẩn bị, luyện tập các phương án cao hơn.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Bí thư Thành ủy; đồng thời, khẳng định cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.