Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ nhí Phạm Tuyết Nhung – con gái cố ca sĩ Phi Nhung – bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ẩn ý nhắc tới một nhân vật “ai đó tên C”. Đồng thời, Tuyết Nhung còn nhắc về kỷ niệm với giảng viên thanh nhạc Kim Tân – người thầy từng dạy nhạc cho cô.

Bài đăng bóng gió của Tuyết Nhung trên trang cá nhân





Tuyết Nhung chia sẻ: "Cũng lâu rồi cô cháu mình ít tập luyện hát như lúc trước. Con nhớ lúc trước khi cô cháu mình biết nhau, là mẹ Nhung vì muốn cho các con có một giọng hát thật là tốt và cách truyền tải bài hát sao cho hay thì mẹ đã dẫn con và 1 bạn tên C cũng chung nhà (trong lúc bạn đang vỡ giọng) mẹ đã gửi gắm con và bạn C đó học 2, 4, 6 mỗi tuần".

"Cô hay nhắc bạn C và hay nói với con về bạn C rằng "C nó đang trong lúc vỡ giọng, C phải tới cô học nhiều để cô luyện cho em nó biết cách tiết chế", và còn rất rất nhiều điều cô nói cô dạy cho bạn C và cả con!

Con cảm ơn cô Kim Tân rất nhiều vì đã luôn tận tình giúp đỡ con trong suốt thời gian qua. Đối với con , làm người là phải biết ơn và đạo đức đi đầu!", Tuyết Nhung viết.

Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung





Xuyên suốt cả bài đăng, Tuyết Nhung ghi tắt “ai đó tên C” khiến nhiều dân mạng đoán rằng đó là Hồ Văn Cường. Dòng trạng thái bóng gió của con gái nuôi Phi Nhung cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một bên khen ngợi cách hành xử của Tuyết Nhung vì luôn biết ơn mẹ Phi Nhung. Một số người khác lại chê trách Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà ngay sau khi mẹ nuôi qua đời. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, đó đã là những chuyện cũ đã qua, Tuyết Nhung không nên nhắc lại khiến mọi việc ồn ào trở lại.

Giữa ồn ào xung quanh bài đăng của Tuyết Nhung, tối 29/12, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất mạng xã hội cùng danh ca Ngọc Sơn và ông Nguyễn Đức Thụy. Trong video “bầu Thụy” đăng tải, Hồ Văn Cường diện quần áo bảnh bao, hát cùng danh ca Ngọc Sơn.

Hình ảnh hiếm hoi của Hồ Văn Cường kể sau scandal với quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung





Gần 3 tháng kể từ ồn ào với quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung, đây là lần hiếm hoi Hồ Văn Cường công khai xuất đầu lộ diện trên mạng xã hội.