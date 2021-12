Màn giải cứu khó hiểu của ông bố khi con trai bị bò đuổi vào tận sân nhà

Khi đang chơi ở trước cổng nhà, bé trai khoảng 4 tuổi bất ngờ bị một con bò lao tới, đuổi theo vào tận trong sân nhà. Thấy con trai hoảng hốt, bố mẹ bé từ trong nhà chạy ra và bế thốc con lên.

Sau đó cả gia đình lại cùng nhau…chạy quanh sân khiến người xem clip phì cười. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Nhiều người bật cười trước tình huống hi hữu này. Bên cạnh đó, một số người lại cảm thấy khó hiểu với cách giải cứu con trai của ông bố.

"Không phải mình con sợ, đây được cả nhà sợ bò luôn".

"May mà có bố bế lên chứ không bé kia chắc sợ khóc thét, bị con bò to gấp mấy lần đuổi theo cơ mà".

"Mình vẫn thắc mắc là sao ông bố không cầm gậy hay lấy cái gì đuổi con bò đi? Cả nhà chạy quanh sân vì một con bò buồn cười thật sự".

"Chưa bao giờ gặp cảnh bò đuổi người vào tận nhà như này luôn, sợ thế".