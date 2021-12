Người phụ nữ bị dàn cảnh móc trộm đồ, nhiều người xung quanh mà không ai hay biết

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 7h30 trên đườn Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM) một người phụ nữ mặc váy cam đứng trước cửa tiệm mua bánh. Khi đang chọn bánh, một người đàn ông đi xe máy tiến lên, cố ý mắc kẹt vào đuôi xe người phụ nữ.

Trong khi cả hai bên mải gỡ phần xe bị kẹt, một người phụ nữ mắc áo tím đã tiến đến gần người phụ nữ váy cam và lấy luôn túi đồ treo ở xe.

Sau khi trộm đồ thành công, nhóm người liền nhanh chóng tẩu thoát. Vài giây sau, người phụ nữ mới biết túi đồ của mình bị mất và hỏi chủ cửa hàng.

Đoạn clip là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người nên cẩn thận trong việc bảo quản đồ đạc. Thay vì treo đồ trước xe, nên cất đồ vào cốp hoặc đeo ngang người để tránh bị mất trộm, mất cắp.