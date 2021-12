Rơi nước mắt trong lễ cầu bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM

Những ngày qua, thông tin về bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong đã gây chấn động dư luận. Những kẻ gây ra cái chết thương tâm của bé sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng nhưng nỗi đau vẫn còn kéo dài đối với người thân của bé. Chiều 31/12, gia đình và chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đã tổ chức lễ cầu siêu cho bé N.T.V.A.







Lễ cầu siêu được tổ chức trang trọng với sự có mặt của các sư thầy chùa Tường Nguyên. Nhìn di ảnh của bé V.A. nhiều người không cầm được nước mắt.







Những ngày qua, người dân trên khắp cả nước đều đang theo dõi diễn viến việc pháp luật xử lý nghi phạm gây ra cái chết thương tâm cho bé V.A. Đến thời điểm này, Nguyễn Võ Quỳnh Trang – vợ chưa cưới của bố đẻ bé V.A – đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Bố đẻ của bé V.A là Nguyễn Kim Trung Thái cũng đã có lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.







Sau khi sự việc xảy ra, mẹ ruột của bé V.A vô cùng đau khổ, tinh thần không ổn định. Được biết, suốt 1 năm qua, bé V.A không được gặp mẹ do bị bố đẻ bé cấm cản sau khi cả hai ly hôn. Lần cuối gặp mẹ, bé V.A đã bắt mẹ hứa với mình không được buồn và không được khóc.







Bác ruột bé gái 8 tuổi là người đã thay mặt em gái mình tới gặp cơ quan chức năng để đòi lại công bằng cho cháu gái.



Nhiều người dân cũng có mặt tại chùa Tường Nguyên để cầu nguyện cho bé V.A ra đi thanh thản.

Khoảng 19h45 ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn quận về trường hợp 1 bé gái nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và có nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt lấy lời khai của các nhân chứng, những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo Vietnamnet, kết quả điều tra bước đầu, công an xác định bé V.A. sống cùng bố ruột và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người tình của bố) tại chung cư Sài Gòn Pearl.

Trong thời gian sống chung, Trang thường xuyên có hành vi bạo hành cháu V.A. Ngày 28/12, theo Tuổi trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nghi phạm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM). để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Sáng 31/12), nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận, đêm 30/12 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, trú tại quận 1, TP.HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.