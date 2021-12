Vụ việc nữ sinh H.T.N.H. (SN 2002, sinh viên Học viện Ngân hàng) bị người yêu cũ ra tay sát hại trên địa bàn xã Đức Giang (huyện Hoài Đức, Hà Nội) gây rúng động dư luận.

Theo Vietnamnet, nghi phạm gây án bị công an bắt giữ là Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Hoàng Tuấn An đã thừa nhận hành vi sát hại H. Trước khi xảy ra vụ việc, An và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm.

Hiện trường vụ án mạng, Ảnh: Zing





Trong khi vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân thì bạn bè, người thân đã gửi vào trang cá nhân của nữ sinh xấu số để gửi lời chia buồn.

Liên quan đến sự ra đi của nữ sinh sinh năm 2002, chia sẻ với Soha, Mỹ T. – một người bạn thân của H. – cho biết bản thân không thể tin nổi H. bị sát hại bởi khoảng 1 tiếng trước khi xảy ra vụ việc, cả hai vẫn trao đổi chuyện học hành với nhau.

Theo lời T., ở trường H. là một sinh viên xuất sắc, một đoàn viên năng nổ với các hoạt động, đội nhóm. H. cũng là người bạn thân thiết, hay chia sẻ chuyện vui buồn, học hành ở trường lớp với T.

Là bạn thân, Mỹ T. cho biết, H.T.N.H. từng tâm sự rất nhiều chuyện tình cảm của mình cho cô. Đáng chú ý, chia sẻ với Soha, T. cho biết trước đó, H. từng nói bị người yêu cũ (nghi phạm) nhắn tin, chặn đường làm phiền trong một thời gian dài.

Những tin nhắn được cho là của nghi phạm gửi cho nữ sinh H.T.N.H. trước khi xảy ra án mạng





"Em được biết H. và bạn kia yêu nhau từ hồi cấp 3 nhưng đến đầu năm Đại học thì H. nói lời chia tay. Thế nhưng vì muốn hàn gắn và không chấp nhận chia tay nên bạn nam này liên tục làm phiền. Thậm chí, bạn này đã nhiều lần doạ tự tử và chết chung với H", bạn thân nạn nhân chia sẻ với Soha.

Mỹ T. cho biết, người yêu cũ của H. liên tục có hành động làm phiền, đe dọa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nạn nhân.

"Không chỉ nhắn tin dọa nạt, bạn nam này còn đột nhập vào phòng, chờ H. đi học về để nói chuyện, rồi ném đá vào phòng H. quấy rối. Chờ H. ở ngõ để đi theo và chặn xe nói chuyện.

Hay như, hồi đầu năm 2020 chúng em (hội bạn thân của H. trên đại học) có rủ nhau đi xem phim. Hôm đó bạn H. báo với em là đến muộn vì ngã xe. Nhưng sau khi hỏi ra mới biết là bạn người yêu cũ kia đẩy xe H. làm bạn ý ngã. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, có những hành động manh động", Mỹ T. kể lại với Soha.

Chia sẻ về sự ra đi của cô bạn học xấu số, Mỹ T. cho biết cả nhóm đang động viên nhau không được quá đau buồn để H. ra đi bình yên và thanh thản.

Đồng thời, bạn thân của nạn nhân bày tỏ sự bức xúc trước hành động nhẫn tâm của thủ phạm và mong muốn người này sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.