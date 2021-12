Sao Việt 24H: Công an kết luận vụ danh hài Hoài Linh bị tố lừa đảo, Trịnh Kim Chi được bênh vực

Trước ồn ào Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc, người phụ trách bảo hiểm nói gì?

Ngay sau phát ngôn, nam ‘tài tử’ đã nhận phải nhiều phản ứng dữ dội từ khán giả, họ cho rằng ông ‘đói ăn vụng, túng làm càn’, cách hành xử như vậy là không hay. Là người đang phụ trách hợp đồng bảo hiểm của con gái Thương Tín, chị Hạnh cho biết vợ chồng nam nghệ sỹ đồng ý thì chị mới làm hợp đồng, hơn nữa khi đó ông có sức khỏe không tốt và quá tuổi nên vợ đã đứng tên để mua bảo hiểm cho con. Đặc biệt hợp đồng chỉ được phát hành khi khách hàng đã thanh toán tiền do đó nếu họ có làm mất hóa đơn vào năm đầu tiên thì công ty có thể gửi giấy xác nhận đã nộp tiền cho họ.

Công an chính thức đưa ra kết luận vụ việc Hoài Linh bị tố lừa đảo 14 tỷ tiền ủng hộ miền Trung

Sau quá trình xác minh làm rõ, CSĐT TP.HCM đã đưa ra kết luận Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội đồng thời không khởi tố vụ án. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021", thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết.

Hóng: Sơn Tùng vướng nghi vấn tự ý chỉnh sửa màu ảnh tạp chí khi đăng tải lên tài khoản cá nhân

Sơn Tùng -TP dính tới nghi vấn tự chỉnh sửa màu của tạp chí khi đăng lên tài khoản Instagram của mình. Theo đó, trong khi tấm hình được phía tạp chí và Sơn Tùng công khai trên mạng xã hội có màu sáng hơn rất nhiều thì hình mà ‘chủ tịch’ tự tay đăng lên trang Instagram cá nhân lại có tông tối và trầm hơn 1 chút.

Phương Thanh: 'Từ lúc có bầu, tôi đã trải qua rất nhiều áp lực để giữ được bào thai'

Vừa qua Phương Thanh đã có nhiều chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống đời tư, trong chương trình “Lời tự sự” nữ ca sỹ có chia sẻ về lý do hạn chế sử dụng mạng xã hội ở thời điểm này: "Tôi nói thẳng thắn nhưng qua suy nghĩ của người khác lại thành điều không tốt. Nghệ sĩ trên mạng rất nguy hiểm vì bỗng một ngày lại cãi nhau với cộng đồng mạng. Nên tốt nhất tôi giảm bớt mạng xã hội, chỉ chia sẻ bài hát của mình thôi".

Chế Linh tái xuất sau vài năm ở ẩn, tiết lộ từng bị bà xã cấm làm 1 điều kẻo đứt gân máu đột quỵ

Chương trình Nghệ thuật kim cổ mới đây đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Chế Linh. Trước sự xuất hiện của nam danh ca, nghệ sĩ Phượng Mai - MC của chương trình thể hiện sự vui mừng, phấn khích khi có thể đưa Chế Linh từ Canada xa xôi sang Mỹ để làm chương trình. Với vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi, Chế Linh nhận được cơn mưa lời khen cho nhan sắc. Vẫn mái tóc xoăn bồng bềnh, làn da ngăm đen, cách phối đồ lịch lãm, trẻ trung, chẳng ai nghĩ nam danh ca đã 80 tuổi.

Bảo Thy khoe bụng mướt mịn hồi mang bầu, hé lộ bí kíp chống rạn da cho các mẹ bỉm

Dù đã làm mẹ nhưng sắc vóc của Bảo Thy vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng, đặc biệt luôn yêu thương và chăm sóc bản thân trong suốt thời kỳ mang thai nên da dẻ luôn mịn màng, có được sức khỏe tốt và không bị rạn da.







