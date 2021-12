Sao Việt 24H: Quỳnh Thư lên tiếng nói rõ về clip 'thân mật' với chồng Diệp Lâm Anh

Thủy Tiên trao tiền ở xã Liên Thủy, Quảng Bình: Không yêu cầu địa phương kiểm đếm, không ký nhận

Sau nhiều ngày khẩn trương rà soát và kiểm kê hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, lãnh đạo địa phương mới đây đã có báo cáo gửi lên Bộ Công An. Cụ thể, Báo Công An Nhân Dân đăng tải, ngày 1/12, tin từ UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy đang tiến hành rà soát, tổng hợp các số liệu liên quan đến việc ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ cho người dân trong đợt lũ lịch sử tháng 10/2020 trên địa bàn, để báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong việc xác minh hoạt động cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên.







Quỳnh Thư lên tiếng về clip 'thân mật' với chồng Diệp Lâm Anh: Tôi có làm gì đâu, sao lại 'ném đá'

Mới đây, trong buổi họp báo, Quỳnh Thư đã nói rõ về mối quan hệ với thiếu gia Đức Phạm và những ồn ào suốt thời gian qua. Theo đó, khi được hỏi về ồn ào 'kẻ thứ ba' có ảnh hưởng đến công việc, sự nghiệp, người mẫu Quỳnh Thư thẳng thắn chia sẻ:

"Thực sự thì ồn ào này không ảnh hưởng gì đến cuộc thi, đó chỉ là những tin đồn và thực hư chưa rõ ràng".

Kim Tiểu Long xót xa hé lộ clip hiếm cách đây 2 năm trong lễ giỗ ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ

Trong ngày giỗ cố ca sĩ Vân Quang Long, NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Chế Thanh và một số bạn bè ở Mỹ đã dành thời gian làm mâm cơm để tưởng nhớ tới nam ca sĩ. Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ và tươm tất từ các món ăn đến hoa quả đặt trên ban thờ. Nhân dịp này, các nghệ sĩ cũng đã ngồi lại tâm sự về những kỷ niệm đáng nhớ với cố ca sĩ Vân Quang Long.

Nhạc sĩ Đằng Phương lên án Thương Tín: Đưa 800 triệu cho một kẻ ăn chơi trác táng là không nên

"Tôi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến Thương Tín như vậy? Có vẻ như mọi người đang giúp sai cách và sai người không?

Với một người có quá khứ ăn chơi trác táng, đưa họ 800 triệu tiền mặt với quan điểm của tôi, tôi cho rằng không phải ý hay. Bất kể dùng vào việc gì thì bây giờ không còn 1 xu dính túi thì lỗi của ông ấy. 800 triệu đối với người khác là cả gia tài rồi, đừng khóc lóc kể lể nữa, hèn lắm”, nam nhạc sĩ cho hay.







NS Thương Tín vạch trần 'bộ mặt thật' của vị đại gia hứa cho mượn biệt thự 5 tầng: 'Bị lừa rồi'

"Họ cứ nói này nói nọ để lấy danh tiếng nhưng sự thật thì không như mọi người nghĩ. Họ nói chuyện bấp bênh, nói tào lao lắm". Nam diễn viên tỏ ra hụt hẫng, buồn bã khi cứ ngỡ được đoàn tụ vợ con tại chỗ ở mới. Nhạc sĩ Tô Hiếu - người giữ liên lạc với Thương Tín cũng chia sẻ: "Tín nói với tôi bị họ lừa, chứ người ta không có nói thiệt. Tín không có tin vì bị nhiều người nói quá".

