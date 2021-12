Xúc động khoảnh khắc con rể kéo đàn đưa tiễn cố nhạc sĩ Phú Quang

Your browser does not support HTML5 video.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy đã đàn nhạc phẩm “Em ơi Hà Nội phố” bên mộ bố vợ khiến những người đưa tiễn nhạc sĩ Phú Quang không khỏi xúc động.

Nhạc sĩ Bùi Công Duy chơi đàn bên mộ bố vợ





Sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ, ông coi nghệ sĩ Bùi Công Duy như một người bạn lớn và tự hào khi có người con rể như vậy.

“Khi Trinh Hương hỏi ý kiến tôi về Bùi Công Duy, tôi nói với con rằng: Tình yêu đòi hỏi ba điều. Điều đầu tiên, tất nhiên là yêu. Sau đó là sự cảm thông. Và điều thứ ba, quan trọng nhất, là con có tôn trọng người mình yêu hay không? Hương nói: Con yêu Duy. Với tôi, thế là đủ. Sau này, khi hai đứa thành vợ thành chồng, tôi coi Duy như người bạn lớn. Hai bố con có thể chia sẻ với nhau nhiều, từ nghệ thuật cho đến bóng đá... Giống như bạn bè vậy", nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ.

Sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang từng coi con rể Bùi Công Duy như một người bạn lớn





Ca sĩ Tấn Minh đến chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Phú Quang





Nghệ sĩ Bùi Công Duy là chồng của nghệ sĩ Trinh Hương – con gái nhạc sĩ Phú Quang. Anh sinh năm 1981 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ violin Bùi Công Thành, mẹ là nghệ sĩ Phạm Thúy Lan. Anh được cha mẹ định hướng theo con đường nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Chia sẻ về con rể, nhạc sĩ Phú Quang từng dành lời khen ngợi: “Nhìn được thiên hướng nghệ thuật nghiêm túc của Duy nên tôi rất có cảm tình".