Diễn xuất là một công việc đặc biệt, nó đòi hỏi diễn viên phải nhập tâm vào nhân vật của mình, coi mình đang sống cuộc đời đó. Người diễn viên khi tham gia vào một bộ phim thường không từ một vai diễn nào, kể cả đóng những vai như: ốm đau, tù tội, tai nạn, thậm chí qua đời,…

Từ trước đến nay, có những sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa vai diễn và đời thực rất khó giải thích. Nhiều người gọi nó là vai diễn ‘vận’ vào đời.

Những sự trùng hợp khó tin

Trong bộ phim ‘Trở về giữa yêu thương’, NSND Hoàng Dũng đã vào vai một ông bố bị giãn dây chằng ở lưng. Điều khiến khán giả rùng mình đó chính là sau đó không lâu, NSND Hoàng Dũng bị đau lưng nặng, phải phẫu thuật cột sống vào ngày 29/12/2020.

Không may, đó không phải là cơn đau lưng thông thường mà là biểu hiện của ung thư giai đoạn cuối, lúc này đã di căn lên cột sống của nam diễn viên khiến việc đi lại trở nên khó khăn. NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14/2 vừa qua và để lại trong lòng khán giả niềm tiếc thương vô hạn.

Vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của NSND Hoàng Dũng

NSND Trung Anh từng chia sẻ, khi đóng vai ông Sơn trong bộ phim ‘Những ngày không quên’, đến phân đoạn ông Sơn bị sốt, phải tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với các con,… NSND Trung Anh đã thực sự bị sốt. Hai ngày sau đó, ông liên tục sốt cao lên đến 39 độ C. Khoảng thời gian đó là lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên bản thân NSND Trung Anh và người thân đều lo lắng. Rất may, sau đó bác sĩ đã kết luận ông chỉ bị sốt do viêm nhiễm.

Phân cảnh NSND Trung Anh bị sốt và phải tự cách ly trong bộ phim 'Những ngày không quên'

Đầu năm 2017, Harry Lu đã gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nam diễn viên bị thương nặng, phần mũi bị gãy và lệch cả xương mặt.

Trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn, nam diễn viên mới có thể lấy lại ngoại hình gần như lúc đầu. Đến thời điểm hiện tại, Harry Lu đã dần bình phục và quay trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Harry Lu trong bộ phim '4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu'

Nhưng điều khiến dân mạng ‘rùng mình’ là vụ tai nạn nghiêm trọng của Harry Lu trùng khớp với phân đoạn trong bộ phim '4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu' mà nam diễn viên tham gia. Trong phim, Harry Lu vào vai chàng trai bị tai nạn nặng và phải sang nước ngoài điều trị.

Có hay không chuyện vai diễn vận vào đời thực?

NSND Trọng Trinh từng chia sẻ rằng, anh không tin chuyện vai diễn vận vào đời thực. Bởi vì, mỗi diễn viên từng trải qua nhiều vai diễn, có vai sung sướng, có vai khổ cực, có vai lành lặn và cũng có vai không lành lặn. Đó chỉ đơn giản là công việc và là vai diễn trên màn ảnh chứ không liên quan đến chuyện tâm linh. Bởi nếu có chuyện vai diễn vận vào đời thật thì có lẽ người diễn viên sẽ phải trải qua rất nhiều kiếp nạn.

“Tôi cho rằng, sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa công việc và đời sống thì lĩnh vực nào cũng có và người nào cũng có thể gặp phải. Người diễn viên trong sự nghiệp diễn của mình có thể phải kinh qua hàng trăm vai diễn nên có thể sự trùng hợp sẽ rõ nét hơn”, NSND Trọng Trinh nêu quan điểm.

NSƯT Hữu Quốc lại thừa nhận rằng, anh tin có chuyện vai diễn vận vào cuộc đời. Cụ thể, sau khi đóng vai ông Tư Chung trong vở ‘Cung đàn nào cho em’ (tác giả Huỳnh Anh, đạo diễn Hoa Hạ), anh đã phải đối diện với quãng thời gian 7 năm u ám. Khi đó, anh phải tạm rời xa ánh đèn sân khấu, mở quán cơm và ngồi bên lề đường rửa bát.