Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 có được không, cúng vào giờ nào là chuẩn nhất?

Tết ông Công ông Táo thường được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm. Năm nay, Tết ông Công ông Táo rơi vào ngày 4/2/2021 dương lịch, tức thứ Năm. Theo sách “Kính Táo toàn thư” thì “"Táo Thần hưởng nhang khói của một nhà, gìn giữ sức khỏe cho người trong gia đình, theo dõi việc thiện ác của gia đình, tâu trình công tội của nhà đó". Vậy nên, với nhiệm vụ bảo hộ sinh mạng cho gia chủ, Táo quân còn có tên gọi khác là Tư mệnh Thần quân.

Vậy nên cúng ông Công ông Táo ở Việt Nam là một nghi lễ quan trọng cuối năm để tiễn 3 vị Táo Quân về trời, bẩm báo cho Ngọc Hoàng biết tình hình năm qua của gia đình.

Cúng Táo Quân là nghi lễ không thể thiếu vào dịp cuối năm

Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 có đúng không?

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, các gia đình có thể lựa chọn thời điểm cúng ông Công, ông Táo khoảng từ ngày 21 đến 23 tháng Chạp.

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình, có thể làm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo vào thời điểm khác nhau.

Tuy nhiên cần phải lưu ý, lễ cúng ông Công ông Táo cần phải thực hiện trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi đó là lúc Táo Quân bay về trời báo cáo Ngọc Hoàng.

Năm nay lễ tạ Táo nên làm vào 2 ngày tốt, giờ tốt như sau:

• Ngày 22 tháng Chạp (ngày Nhâm Ngọ). Giờ tốt: giờ Ngọ (11h-13h).

• Ngày 23 tháng Chạp (ngày Quý Mùi). Giờ tốt: giờ Tỵ (9g-11g); giờ Ngọ (11h-13h).

Cúng ông Công ông Táo gồm những gì?

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép



Lễ vật cúng ông Công ông Táo gồm có: mũ ông Công ba chiếc (2 mũ đàn ông có cánh chuồn và 1 mũ đàn bà không có cánh chuồn).

Một mâm cỗ mặn cúng ông Công ông Táo theo truyền thống bao gồm: hương thơm; hoa tươi (hoa cúc vàng); 3 quả cau, 3 quả trầu; ngũ quả (5 loại quả 5 màu); 1 bao thuốc, 1 gói chè cúng; 1 chén rượu, 1 chén trà khô, 1 chén nước, 1 chén gạo, 1 chén muối; 1 đĩa xôi và 1 con gà luộc; 1 mâm cơm canh có 3 loại thịt.

Đặc biệt mâm cỗ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu cá chép. Theo quan niệm dân gian, cá chép ngụ ý ‘cá chép hóa rồng’, đưa các Táo về trời. Gia chủ có thể chọn cá chép sống để phóng sinh hoặc dùng cá chép giấy, sau đó hóa cùng với đồ vàng mã.

Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh, các gia đình có thể chuẩn bị mâm cỗ như trên hoặc đơn giản hơn, không nhất thiết phải có đầy đủ các món mặn theo truyền thống. Quan trọng hơn là tâm ý của gia chủ, biết ơn 3 vị Táo đã phù hộ cho gia đình an cư lạc nghiệp, sức khỏe bình an, gia đạo hưng vượng,… và mong ước một năm mới an khang thịnh vượng.