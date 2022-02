Á hậu Phương Nga được bạn trai cầu hôn trước thềm Valentine, dàn hoa hậu rần rần gửi lời chúc mừng

Tối 13/2, diễn viên Bình Anh chính thức ngỏ lời cầu hôn Á hậu Phương Nga sau hơn 4 năm yêu. Nam diễn viên đã tổ chức một buổi tiệc lãng mạn, trước sự chứng kiến của một số người bạn thân thiết. Trên trang cá nhân, Bình An ngọt ngào viết: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em... đồng ý làm vợ của anh chứ?". Đáp lại nam diễn viên, Phương Nga hạnh phúc nói: "Yes i do" (Em đồng ý).

Bình An chính thức cầu hôn Phương Nga sau thời gian yêu đương mặn nồng

Trước màn cầu hôn xúc động của Bình An dành cho Phương Nga, dàn hoa hậu, á hậu đã gửi lời chúc mừng tới đôi trai tài gái sắc. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên viết: "Làm tiệc độc thân đi bồ ơi". "Chúc mừng chị yêu", hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gật gù: "Tướng phu thê là có thật". "Chúc mừng anh chị ạ", á hậu Kiều Loan viết. Cùng với đó là lời chúc mừng tới từ các đàn chị như hoa hậu Hà Kiều Anh, á hậu Thụy Vân.

Dàn hoa hậu, á hậu chúc mừng đôi trai tài gái sắc nên duyên vợ chồng





Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ trước khi Phương Nga giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng mãi đến Valentine năm 2019 mới công khai mối quan hệ. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, đồng hành trong nhiều hoạt động và chưa một lần dính nghi vấn trục trặc tình cảm. Là cặp trai tài - gái sắc nên một đám cưới của họ là điều mà khán giả vẫn chờ đợi.

Bình An và Phương Nga





Á hậu Phương Nga sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô trở thành á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, sa đó cô tiếp tục tham gia Miss Grand International và lọt vào top 10. Hiện tại, á hậu Phương Nga theo đuổi công việc dẫn chương trình và là MC của một số chương trình trên sóng VTV.

Bình An sinh năm 1993, là diễn viên truyền hình quen thuộc với khán giả qua các bộ phim: Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán, Yêu hơn cả bầu trờ, Chạy trốn thanh xuân,…