Diễn viên Bình An cầu hôn á hậu Phương Nga: 'Anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này'

Tối 13/2, diễn viên Bình An đã chính thức cầu hôn Á hậu Phương Nga sau 4 năm yêu nhau khiến dân mạng được phen “bùng nổ”. Trên trang cá nhân, Bình An chia sẻ: “Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em... đồng ý làm vợ của anh chứ? Bùi Phương Nga?”.

Phương Nga xúc động khi được bạn trai cầu hôn





Đáp lại lời cầu hôn chân thành của nam diễn viên, á hậu Việt Nam 2018 viết: “Yes I do” (Em đồng ý). Đồng thời khoe khéo nhẫn cầu hôn.

Cả hai đã đồng ý về chung một nhà





Khoảnh khắc Bình An cầu hôn người đẹp được lan truyền khắp cõi mạng. Trong đoạn clip, Phương Nga không giấu được sự xúc động, cô rưng rưng nước mắt gật đầu đồng ý lời cầu hôn.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Phương Nga và Bình An được dân mạng ngưỡng mộ, là cặp đôi trai tài gái sắc trong làng giải trí Việt. Cả hai hẹn hò trước khi Phương Nga đăng quang Á hậu Việt Nam 2018 và công khai tình cảm ngay sau cuộc thi. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau trên mạng xã hội.

Trước khi ngỏ lời cầu hôn bạn gái, Bình An đã tậu xe mua nhà để rước người đẹp về dinh. Dịp Tết năm nay, Phương Nga còn về quê nhà của bạn trai, chuẩn bị làm cô dâu mới.

Tết năm nay, Phương Nga về quê bạn trai ăn Tết





Bình An đã tậu xe mua nhà để rước người đẹp về dinh





"Chúng tôi không còn chí choé, căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thuở mới yêu. Cả hai hiểu rõ tính cách của nhau, ảnh hưởng tốt cho nhau và giúp nửa kia hoàn thiện bản thân. Tôi là người nhanh, đoảng, còn Bình An trầm tư, kỹ lưỡng. Mỗi lần tranh cãi, tôi chỉ nhìn thấy kết quả trước mắt trong khi anh An chậm rãi, suy nghĩ theo hướng lâu dài. Nhờ anh An, tôi học được cách nhìn rộng hơn, toàn diện hơn trước mỗi vấn đề cuộc sống", Phương Nga từng chia sẻ về mối tình với Bình An.

Phương Nga Bình An là cặp đôi đẹp trong showbiz





Á hậu Phương Nga sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô trở thành á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, sa đó cô tiếp tục tham gia Miss Grand International và lọt vào top 10. Hiện tại, á hậu Phương Nga theo đuổi công việc dẫn chương trình và là MC của một số chương trình trên sóng VTV.

Bình An sinh năm 1993, là diễn viên truyền hình quen thuộc với khán giả qua các bộ phim: Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán, Yêu hơn cả bầu trờ, Chạy trốn thanh xuân,…