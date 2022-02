Sao Việt 14/2: Rầm rộ bộ ảnh cưới lãng mạn của Bình An và Phương Nga, sao Việt tổ chức Valentine

Trước khi ‘say yes’ lời cầu hôn của Bình An, á hậu Phương Nga đã nói gì mà khiến CĐM rần rần thế này

Tối 13/2, diễn viên Bình An nói lời cầu hôn với Á hậu Phương Nga sau hơn 4 năm yêu nhau. Nam diễn viên kỳ công tổ chức một bữa tiệc lãng mạn, có sự giúp đỡ và chứng kiến của một số người bạn thân thiết.

Bình An chính thức cầu hôn Phương Nga sau thời gian yêu đương mặn nồng





Tối ngày 13/2 mạng xã hội xôn xao trước khoảnh khắc Bình An cầu hộ Phương Nga. Theo đó, chàng diễn viên đã chuẩn bị không gian vô cùng lãng mạn, ngập tran hoa tươi. Bình An đưa nhẫn kim cương trước mặt và nghiêm túc nói: "Làm vợ của anh nhé". Thế nhưng, đàng gái không đồng ý ngay mà hỏi 1 câu liên tục 2 lần khiến nhiều người phải bật cười. Phương Nga hỏi chồng tương lai: "Hỏi bố mẹ chưa?". Sau khi đứng hình mất 5 giây, Bình An đáp: "Hỏi rồi" thì Phương Nga mới chịu gật đầu lia lịa.



Phương Nga đã đồng ý lời cầu hôn làm vợ Bình An

Cách đây không lâu, Thùy Tiên là cái tên được chú ý sau khi đăng quang Miss Grand 2021. Chứng kiến thành công của cô, người hâm mộ không giấu nổi niềm tự hào và dành nhiều lời chúc cho người đẹp xứ Nghệ, vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật cũng không phải là ngoại lệ. Trong khoảnh khắc tuyệt vời đó, một câu nói của Tiến Luật đã khiến dân tình bị ‘đốn tim’.

Thu Trang - Tiến Luật tình tứ, lãng mạn





Mới đây trên trang cá nhân Facebook, Đoàn Di Băng đăng tải loạt chụp không gian tiệc sắp tới do mình tổ chức, thu hút sự chú ý của dân mạng bởi độ hoành tráng và chịu chi của cô nàng. Được biết, vào ngày 14/2 sắp tới, vợ chồng đại gia Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ sẽ tổ chức một đêm tiệc sinh nhật hoành tráng tại TP.HCM. Theo như những gì vợ chồng Di Băng tiết lộ trước đó, quy mô của buổi tiệc này chỉ để tiếp đón trong vòng 100 khách hàng VVIP, đa phần là giới doanh nhân - đối tác của vợ chồng Đoàn Di Băng.



Đoàn Di Băng khoe không gian tràn ngập hoa tươi

Sau gần một thập kỷ gắn bó, cả hai có 4 người con, hai trai và hai gái. Mới đây, nhân dịp ngày lễ Valentine sắp đến vợ chồng Lý Hải - Minh hà đã cũng nhau chụp lại những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc để chứng minh cho tình yêu bền chặt mãi với thời gian. Trong ảnh cả hai cùng diện áo đôi, cả hai vui vẻ quay trở về thời gian như thủa mới yêu.



Cả hai vui vẻ lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào

