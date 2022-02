Sao Việt 24/2: Đám tang cô quạnh của nghệ sĩ Thanh Tú, Đàm Vĩnh Hưng tất bật chạy show

Đám tang buồn cô quạnh của NS Thanh Tú: Người vợ tào khang khóc nấc vì thương nhớ chồng

Thông tin nghệ sĩ Thanh Tú qua đời khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Tang lễ của ông được tổ chức tại 504/51/31 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM. Sau đó, vợ của ông là nghệ sĩ Trang Bích Liễu cho biết gia đình đang xem ngày giờ để an táng ông tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương. Tang lễ của cố nghệ sĩ Thanh Tú diễn ra vô cùng vắng lặng, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhiều bạn bè, đồng nghiệp không đến thăm viếng được.

Đám tang vắng lặng của NS Thanh Tú





NSND Bạch Tuyết bồi hồi nhớ kỷ niệm với nghệ sĩ cải lương Thanh Tú 'Nhuận Điền'

Trước sự ra đi của nghệ sĩ cải lương Thanh Tú, NSND Bạch Tuyết buồn bã chia sẻ: "Bên kia đầu dây là tiếng khóc nấc nghẹn của Trang Bích Liễu : “Anh Tú đi rồi chị Ba ơi…”. Cuộc sống vô thường, đến rồi đi, được rồi mất là chuyện thường tình xưa nay! Thế nhưng… sao hôm nay lại thấy buồn man mác vậy".

Vai diễn Nhuận Điền của ông trong vở Bên cầu dệt lụa để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả





Đàm Vĩnh Hưng tất bật chạy show, tuyên bố thẳng thừng làm việc chỉ vì đam mê chứ không phải vì tiền

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục thong báo về lịch trình đi diễn dày đặc của mình trong thời gian tới. Theo đó, nam ca sĩ cũng khẳng định bản thân chỉ làm việc vì đam mê chứ không nhằm mục đích gì khác. "Bay vì đam mê. Nghề gì cũng vậy. Không mê không phê. Phê rồi sẽ mê. Đặc chỗ đi nhé: Đồng Dao, Không Tên, Trixie Thái Hà, Việt Xô Hữu Nghị ngày 4/3. Hưng lớn Hưng bé, Uyên Linh, Vũ Hà quậy banh sân khấu", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về lịch trình đi diễn dày đặc

Diva Thanh Lam buồn bã báo tin tang sự, Xuân Bắc, Quang Thắng và dàn nghệ sĩ đồng loạt chia buồn

Mới đây, trên trang cá nhân, diva Thanh Lam đã thông báo tin mẹ của bạn trai cô vừa qua đời. Thanh Lam đã đổi hình đại diện trên trang cá nhân của mình thành nền đen với bông sen trắng cùng lời tiễn biệt: “Mẹ Nhuần thương yêu trong áng mây vàng".

Diva Thanh Lam báo tin buồn





Tuyên bố 'độc toàn thân', Nathan Lee vẫn không quên đá xéo Cao Thái Sơn 'lố bịch, rẻ tiền'

Những ngày gần đây, thông tin Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh chuẩn bị về chung một nhà đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm này, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh liên tục phát cẩu lương, dành cho nhau những lời có cánh. Vì 'chướng tai gai mắt' nên tình địch không đội trời chung với Cao Thái Sơn đã không thể ngồi yên. Trên trang cá nhân, Nathan Lee thường xuyên nói mỉa Cao Thái Sơn, thậm chí còn dọa tung quá khứ dơ dáy của ai đó.

Nathan Lee





