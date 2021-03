Mới đây, trên kênh Youtube The Jimmy TV đã đăng một đoạn clip ghi lại cảnh gia đình danh ca Lệ Thu đưa tro cốt của bà về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Peek Family và thực hiện lễ an vị.

Lễ an vị danh ca Lệ Thu ở Mỹ

Lễ an vị cho danh ca Lệ Thu được thực hiện theo nghi thức làm phép của Công giáo, dưới sự chỉ đạo của Cha xứ. Chứng kiến cảnh lễ an vị danh ca Lệ Thu chỉ có một vai người tham gia, gồm người thân trong gia đình và ca sĩ Phương Hồng Quế, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự xót xa.

Danh ca Lệ Thu an nghỉ tại nghĩa trang Peek Family – nghĩa trang quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Nam California (Mỹ). Nơi đây gần với khu phố người Việt Bolsa và cũng là nơi an nghỉ của nhiều nghệ sĩ Việt tại Mỹ. Xung quanh nơi đặt tro cốt của danh ca Lệ Thu là các nghệ sĩ như danh ca Duy Khánh, nhạc sĩ Phạm Thị Thơ, đặc biệt là nhà báo Bùi Bảo Trúc – bạn sinh thời với Lệ Thu được đặt ngay phía trên tro cốt của nữ danh ca.

Danh ca Lệ Thu về nơi an nghỉ cuối cùng

Là đồng nghiệp duy nhất có mặt tại lễ an vị, ca sĩ Phương Hồng Quế bật khóc nhắn nhủ đàn chị: “Chị an nghỉ, ngủ yên nhé chị. Vậy là đã mấy chục năm rồi, giờ em phải xa chị….”

Ca sĩ Phương Hồng Quế cho biết cô và danh ca Lệ Thu đã quen nhau hơn 50 năm nên có rất nhiều kỷ niệm.

“Hôm nay là ngày đưa tiễn cuối cùng, tôi đến đây để gặp chi Lệ Thu và sờ vào hũ tro cốt của chị. Tôi rất xúc động vì biết rằng sẽ không còn được gặp nhau nữa. Mấy chục năm đành phải chấm dứt ở đây. Tôi cầu nguyện cho chị Lệ Thu ra đi thanh thản.

Chị nằm đây với nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ. Bất cứ khi nào có dịp, tôi sẽ ghé thăm chị. Dù thế nào, tất cả bạn bè, khán giả vẫn luôn yêu mến tiếng hát của chị. Mọi người sẽ mãi mãi nhớ chị”, ca sĩ Phương Hồng Quế nghẹn ngào.

Danh ca Lệ Thu qua đời ở tuổi 78

Danh ca Lệ Thu qua đời ngày 15/1 tại Mỹ do Covid-19 ở tuổi 78. Sự ra đi của bà khiến nhiều khán giả bàng hoàng, xót xa. Ca sĩ Đan Trường nhấn mạnh: “Sự ra đi của chị là một mất mát lớn, vì sẽ không có một danh ca Lệ Thu thứ hai trong âm nhạc Việt Nam”.

Danh ca Lệ Thu sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Đến năm 10 tuổi, bà theo mẹ vào miền Nam sinh sống và bén duyên với âm nhạc tại đây. Cụ thể, khi đang theo học bậc trung học Pháp tại trường Les Lauriers, Lệ Thu tình cờ đến phòng trà tên Bồng Lai để nghe nhạc. Tại đây, bà được chủ phòng trà khuyên nên đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp và quả thật, sau nhiều năm, cái tên Lệ Thu đã có ghi dấu trong lòng nhiều khán giả.

Trong sự nghiệp ca hát gần 60 năm, Lệ Thu thành công nhất với các ca khúc hát về mùa thu như Chiếc lá cuối cùng, Nước mắt mùa thu, Mùa thu chết,…