‘Em gái quốc dân’ Park Bo Young khoe bộ ảnh cực thơ trong phim mới, vẻ ngọt ngào khiến fan tan chảy. Nhân vật Tak Dong Kyung của Park Bo Young là một biên tập viên tại một trang web chuyên viết tiểu thuyết.

'Em gái quốc dân" Park Bo Young khiến dân tình tan chảy vì vẻ ngoài dịu dàng, trong phim cô đóng cặp cùng Seo In Guk

“Doom at Your Service” là bộ phim tình cảm giả tưởng, kể về một người đàn ông (do Seo In Guk thủ vai) có năng lực thần bí, những đồ vật bị anh ta chạm vào đều biến mất. Trong khi đó, “em gái quốc dân” Park Bo Young vào vai Tak Dong Kyung – một phụ nữ luôn trốn tránh số phận của mình. Phim được viết bởi biên kịch của Im Me-ari (tác giả của bộ phim đình đám “Beauty Inside) và được đạo diễn bởi Kwon Young Il.

Đội ngũ sản xuất của bộ phim chia sẻ: “Park Bo Young đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật Tak Dong Kyung kể từ lần bấm máy đầu tiên. Cô ấy không chỉ áp đảo trường quay bằng cách thể hiện diễn xuất cảm xúc chi tiết thông qua phân tích nhân vật và kịch bản kỹ lưỡng, mà cô ấy còn truyền năng lượng dễ chịu cho mọi người bằng sự quyến rũ độc đáo của mình”.

“Doom at Your Service” dự kiến ​​công chiếu vào tháng 5 sau khi “Navillera kết thúc”.