Mòn mỏi đợi chờ suốt 3 năm, cuối cùng SHINee cũng 'chịu' tổ chức concert vào tháng 4 sắp tới

Sáng 12/3, SHINee chính thức thông báo kế hoạch tổ chức concert trực tuyến đầu tiên của họ. Với tiêu đề “SHINee: SHINee WORLD”, buổi hòa nhạc sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 4/4/2021 (theo giờ Hàn Quốc) thông qua Beyond LIVE – nền tảng biểu diễn trực tuyến mới do SM Entertainment và Naver ra mắt vào năm ngoái.

Buổi biểu diễn này không chỉ là concert trực tuyến đầu tiên của SHINee mà còn là concert đầu tiên của nhóm được tổ chức trong hơn 3 năm kể từ “SHINee World the best 2018 – From Now On” tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 2 năm 2018. Thậm chí, các bài hát có trong “Call Me” (Don't Call Me) sẽ được biểu diễn trên sân khấu trực tuyến sắp tới.

Vé cho buổi concert “SHINee: SHINee WORLD” sẽ được mở bán trước, bắt đầu từ ngày 18/3.

"Don't Call Me" là album thứ bảy của SHINee

Với album thứ bảy “Don’t Call Me” phát hành vào 22/2, SHINee đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc và album trong nước. “Don’t Call Me” đã đứng thứ nhất trong 47 khu vực trên toàn thế giới trên Bảng xếp hạng album hàng đầu của iTunes , Oricon Weekly Digital của Nhật Bản. Điều đó chứng tỏ mức độ nổi tiếng của SHINee không hề giảm sút khi vắng bóng hơn 2 năm.

SHINee trong concert năm 2018 tại Nhật Bản

Họ đã “càn quét” nhiều bảng xếp hạng khác nhau, bao gồm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số QQ Music và Kuwar Music của Trung Quốc.