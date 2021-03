Nữ diễn viên ‘Thế giới hôn nhân’ Shim Eun Woo thừa nhận việc bắt nạt học đường và công khai xin lỗi

Nữ diễn viên Shim Eun Woo – người đóng vai Min Hyun Seo trong bộ phim The World of the Married đã thừa nhận những cáo buộc bắt nạt học đường và bạo lực đối với cô hồi đầu tháng 3 và công khai xin lỗi.

Sau khi công ty quản lý một mực phủ nhận việc Shim Eun Woo có liên quan đến cáo buộc là kẻ bắt nạt hồi còn đi học thì mới đây chính nữ diễn viên đã thừa nhận hành vi của mình trong quá khứ. Trong một bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của mình, Shim Eun Woo đã công khai xin lỗi và nói rằng cô đã đến gặp trực tiếp nạn nhân để bày tỏ sự hối lỗi của mình. “Xin chào, tôi là Shim Eun Woo. Tôi viết thư này để xin lỗi người bạn của tôi, người đã bị tổn thương bởi những hành động thiếu chín chắn của tôi trong quá khứ. Sau khi nghe về bài đăng được tải lên vào tháng trước, tôi đã nhanh chóng liên hệ với người bạn đó và nói với rằng tôi muốn gặp họ để nói chuyện. Nhưng lúc đó áp lực từ truyền thông quá lớn khiến tôi chưa thể gặp người bạn đó ngay được. Sau đó, tôi liên tục suy nghĩ cẩn thận và liên lạc với bạn bè bằng nhiều cách khác nhau để thử nhớ lại những gì đã xảy ra hồi đó. Nhưng tôi không thể nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra giữa mình và nạn nhân. Shim Eun Woo trong phim "Thế giới hôn nhân" Tôi nghĩ rằng nghe câu chuyện của nạn nhân sẽ là cách duy nhất để tìm hiểu những gì đã xảy ra, vì vậy tôi đã chủ động xin được gặp gỡ. Cuối cùng vào ngày 25 tháng 3, tôi đã gặp người bạn đó cùng gia đình và công ty của tôi. Tôi nghe hoàn cảnh và cảm xúc của họ khi họ còn học cấp hai. Tôi phát hiện ra rằng những lời nói và hành động non nớt của mình đối với người bạn thời còn đi học đã để lại một vết sẹo sâu trong lòng, khiến thời học sinh của họ trở nên tồi tệ. Tôi nhận ra rằng những lời nói và hành động tôi đã làm mà không hề suy nghĩ khi còn trẻ có thể là vết thương lòng lâu dài đối với người kia. Tôi đã suy nghĩ sâu sắc về những hành động trong quá khứ và hiện tại của mình. Và tôi thành thật xin lỗi họ. Trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng nhìn lại bản thân và cố gắng sống tốt hơn để không làm tổn thương người khác. Tôi xin lỗi vì đã gây ra những điều tiếng này Cuối cùng, tôi muốn chân thành gửi lời xin lỗi đến những người đã liên quan đến việc này và các bạn diễn của tôi mà tôi đang làm việc cùng đã gặp bất tiện vì sự cố này”. Đầu tháng 3 vừa qua, một cư dân mạng giấu tên tiết lộ rằng đã học cấp hai cùng với diễn viên Shim Eun Woo. Người này cho biết, cô đã bị nữ diễn viên “Thế giới hôn nhân” bắt nạt khi học lớp 7. Mặc dù không bị bắt nạt về mặt thể chất nhưng cô ấy bị bạo lực tinh thần từ nhóm bạn của Shim Eun Woo, mà nữ diễn viên là người đầu têu. Cuối cùng, vì quá căng thẳng nên cô đã phải chuyển trường vào năm lớp 9 và chịu nhiều tổn thương về tinh thần. Trước khi chính thức lên tiếng về việc bạo lực học đường thời còn đi học, công ty quản lý của nữ diễn viên họ Shim từng lên tiếng phủ nhận việc cô liên quan đến vụ việc.