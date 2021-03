35 năm sau khi bộ phim “Biệt động Sài Gòn” phát sóng, dàn diễn viên của bộ phim cũng đi qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, người còn, kẻ mất. Những ngày qua, tình hình sức khỏe của Thương Tín – người thủ vai chàng biệt động dũng cảm Sáu Tâm khiến người hâm mộ lo lắng.

Sự nghiệp điện ảnh thăng hoa

Nhắc đến vai Sáu Tâm, khán giả thập niên 60-70 của thế kỷ trước không thể quên được cô gái bán cháo Ngọc Lan, người có tình cảm sâu đậm với anh.

Sáu Tâm (Thương Tín) và Ngọc Lan (Thúy An) trong "Biệt động Sài Gòn"

Trong vai Ngọc Lan, nghệ sĩ Thúy An đã hóa thân thành một cô gái bán cháo vịt tần tảo, nhưng đầy mưu mẹo để có thể qua mắt kẻ thù, giúp sức cho đội biệt động. Ngọc Lan chính là một trong những biệt động xuất sắc trong bộ phim này.

Vai diễn Ngọc Lan trong “Biệt động Sài Gòn” vốn được đạo diễn Long Vân giao cho một diễn viên khác. Nhưng trong một lần tình cờ đọc kịch bản, Thúy An bày tỏ sự thích thú với vai diễn đó và muốn được thử vào vai.

Đạo diễn Long Vân từng kể, ban đầu ông đã không chọn Thúy An, nhưng chồng của cô – đạo diễn NSND Hồng Sến (vốn là bạn thân của Long Vân) đã nói nửa đùa nửa thật rằng: “Tôi không biết đâu, ông phải dành vai diễn đó cho Thúy An, không thì ‘chết’ với tôi”.

Thúy An thời còn trẻ

Nghệ sĩ Thúy An vốn sinh ra ở miền Tây Nam Bộ, cô lên Sài Gòn làm nghề bán nước mía mưu sinh. Khi đó, người con gái miền Tây không bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Năm Thúy An 17 tuổi, cô được đạo diễn Hồng Sến phát hiện và giao cho vai nữ chính trong bộ phim “Cánh đồng hoang”. Trong phim, cô vào vai Sáu Xoa – vợ Ba Đô (do NSND Lâm Tới thủ vai). Dù tuổi đời còn rất trẻm nhưng Thúy An đã hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một người vợ, một người mẹ tần tảo, nữ du kích kiên cường, một tay bồng con, tay kia cầm súng. Hào quang đã đến với cô gái miền Tây ngay sau vai diễn đầu tiên này.

Thúy An trong phim "Cánh đồng hoang"

“Cánh đồng hoang” cũng trở thành tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam. Phim gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam (năm 1980), giải đặc biệt của Liên đoàn Báo chí điện ảnh Quốc tế (năm 1980), Huy chương Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva (năm 1981).

Sau thành công vang dội của Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Thúy An tiếp tục tỏa sáng ở những vai diễn trong các bộ phim: Mùa gió chướng, Vùng gió xoáy, Mùa nước nổi,…

Từ một cô gái không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng tài năng danh giá lúc bấy giờ. Thậm chí, những năm 80 của thế kỷ trước, bà còn là biểu tượng của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Hình ảnh của bà không chỉ được biết đến ở phạm vi trong nước mà còn cả ở ngoài nước.

Những thị phi tình ái bủa vây

Nhan sắc của Thúy An ngày ấy khiến nhiều người xiêu lòng

Thành công đến khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng chuyện tình cảm của Thúy An lại không được suôn sẻ. Bà từng vướng vào thị phi khi kết hôn cùng NSND Hồng Sến – vị đạo diễn hơn bà 30 tuổi, đã từng có gia đình. Khi đó, Thúy An đã chịu rất nhiều điều tiếng. Kể cả lúc chuyển về ở tại căn biệt thự rộng 600m2, có nhiều thông tin cho rằng đó là tài sản của NSND Hồng Sến và vợ cũ. Nhưng Thúy An đã chia sẻ với báo chí nhiều năm về trước rằng, bà đã phải làm việc cật lực để có thể trả hết số nợ mua nhà.

Nhưng giông bão thực sự ập đến cuộc đời người diễn viên tài năng này khi NSND Hồng Sến qua đời vào năm 1993. Khi ấy, Thúy An mới chỉ ngoài 30 tuổi, còn con gái mới lên 5 tuổi. Sự qua đời của chồng khiến Thúy An suy sụp và không còn mặn mà với màn ảnh. Thời điểm đó, nhiều tin đồn cho rằng nghệ sĩ Thúy An túng quẫn đến mức phải bỏ xứ đi.

Bình yên sau "giông bão"

Tuy nhiên, sự thật không giống như vậy, thời điểm ấy, Thúy An theo học nghề kim hoàn và sang Lào làm ăn. Tại đây, Thúy An đã gặp gỡ và nên duyên với một người đàn ông Việt kiều đang sinh sống tại Đức. Sau đó, bà cùng con gái đã sang định cư ở châu Âu.

Mãi về sau, khi cuộc sống đã ổn định, bà mới về nước và tiết lộ đang có cuộc sống bình yên bên chồng con. Con gái của bà đang làm kinh doanh và đã lập gia đình. Mỗi năm bà đều trở lại Việt Nam để gặp gỡ người thân nhưng không liên lạc với đồng nghiệp.

Diễn viên Thúy An và Hà Xuyên cách đây 10 năm

Mãi đến khi bộ phim “Biệt động Sài Gòn” kỷ niệm ngày phát sóng, Thúy An có mặt và giữ được mối quan hệ thân thiết với hai người bạn là Hà Xuyên và Thanh Loan.