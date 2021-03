Thời gian qua, Jisoo là cái tên “nóng” trên truyền thông vì loạt bê bối bạo lực học đường trong quá khứ. Từ khi vụ việc bị phanh phui, Jisoo phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ công chúng, rút khỏi bộ phim "River Where the Moon Rises" (tạm dịch: Sông Đón Trăng Lên) đóng cùng Kim So Hyun. Không chỉ một mình nam diễn viên mà những người khác có liên quan cũng bị liên lụy, trong đó có diễn viên Nam Joo Hyuk.

Nam Joo Hyuk và Jisoo được biết đến là một trong những cặp anh em thân thiết nhất trong showbiz Hàn. Cả hai gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình “Moon Lovers” của đài SBS và kể từ khi bộ phim kết thúc năm 2016, tình bạn của họ vẫn khăng khít. Giữa họ nhiều điểm chung từ đam mê diễn xuất, thời trang đến gu âm nhạc.

Nam Joo Hyuk từng nói về tình bạn vững chắc giữa anh và Jisoo trong một bài phỏng vấn, chia sẻ rằng mối quan hệ thân thiết của họ được xây dựng dựa trên sự sẻ chia, lo lắng dành cho nhau.

Chính vì thế khi Jisoo vướng scandal bạo lực học đường, Nam Joo Hyuk trở thành mục tiêu tấn công của một bộ phận khán giả quá khích. Họ để lại nhiều bình luận tiêu cực trong những bức ảnh Nam Joo Hyuk chụp chung với Jisoo, chỉ trích hai ngôi sao trẻ đồng thời yêu cầu anh xóa ảnh.

Để bảo vệ thần tượng, người hâm mộ của Nam Joo Hyuk đã mạnh mẽ đáp trả loạt bình luận tiêu cực, bênh vực anh trên mạng xã hội, đồng thời gửi lời động viên và mong anh vững tâm trong “cơn bão” bê bối của Jisoo.

Một số bình luận đáp trả anti-fan của người hâm mộ Nam Joo Hyuk:

- Nam Joo Hyuk đã thành công sau khi trải qua thời gian khó khăn. Đừng làm phiền anh ấy.

- Những người nổi tiếng có lẽ rất sợ hãi, họ thậm chí không thể kết bạn với bất kỳ ai. Hãy để chỉ những người giỏi ra mắt công chúng. Thật khó để giải quyết tất cả các mối quan hệ.

- Họ không phải là bạn trong những năm đi học. Họ gặp nhau trong khi làm việc nên tôi không hiểu những người nói rằng họ giống nhau là thế nào? Jisoo đã thay đổi hình ảnh của mình và trở thành một diễn viên, vì vậy tôi chắc chắn rằng Nam Joo Hyuk không biết quá khứ của Jisoo.

- Tôi thích Nam Joo Hyuk, nhưng vì Jisoo, Joo Hyuk lại trở thành bia đỡ đạn. Joo Hyuk có vẻ rất tốt bụng, hãy để anh ấy yên. Joo Hyuk cũng có thể là nạn nhân. Không chỉ cư dân mạng là nạn nhân mà cả Joo Hyuk cũng là nạn nhân.

- Người nổi tiếng không thể làm bạn với bất kỳ ai?