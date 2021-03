Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước một đoạn clip được cho là của Ninh Dương La Ngọc xuất hiện trên trang web 18+. Thông tin này được chia sẻ ngay lập tức gây sự chú ý cho dư luận. Theo afamily đưa tin, đại diện quản lý truyền thông của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết hiện đang xác minh thông tin và chưa thể nói gì thêm.

Những hình ảnh được cho là của Ninh Dương Lan Ngọc trên web người lớn

Hôm nay, một đoạn clip được cho là của nàng ‘ngọc nữ’ Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trên một số trang web người lớn.

Thậm chí phần giới thiệu còn đăng tải thông tin cụ thể liên quan đến người đẹp bằng tiếng Anh:

"Ninh Duong Lan Ngoc is one of the most popular names in Vietnamese showbiz this year. Born in 1990, this Saigonese actress has played a variety of characters, including a beauty and a villain. “I am a chameleon and can’t be framed to be any one type of character,” Lan Ngoc said.

This year, Lan Ngoc starred in many different productions including Running Man Vietnam, a reality-variety show focusing on games that was a success in Korea and China before being reproduced in Vietnam. In each episode, the cast and guest participate in different games created by the production team. During the show, Lan Ngoc showed her smart and friendly personality, gaining new fans from the audience”.

Trên thực tế, phần giới thiệu này của Ninh Dương Lan Ngọc được đăng tải trên một tờ báo với tựa đề: Ninh Dương Lan Ngọc - Từ ngọc nữ cho đến tắc kè hoa của điện ảnh Việt Nam.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, là một nữ diễn viên Việt Nam. Cô được công chúng biết đến qua vai diễn “Nương” trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng “Cánh đồng bất tận”. Sau thành công đó, cô được công chúng ưu ái gọi tên “ngọc nữ” của màn ảnh Việt. Cô từng đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng vào năm 2011 và 2015 hạng mục phim điện ảnh. Một số bộ phim nổi tiếng có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc là: Cánh đồng bất tận, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Trúng số, Cua lại vợ bầu, Gái già lắm chiêu,…