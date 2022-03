Bị chỉ trích vì chèn hiệu ứng quà đà, lố lăng, ekip 'Sao nhập ngũ' lên tiếng xin lỗi

Chỉ sau 2 tập đầu tiên phát sóng, “Sao nhập ngũ” 2022 đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng và gây “sốt” trên mạng xã hội. Không chỉ sở hữu dàn cast “mặn mòi” và đội ngũ editor của chương trình cũng được đánh giá là “vựa muối”, mang đến cho khán giả những chương trình thú vị. Tuy nhiên, sau 2 tập phát sóng của “Sao nhập ngũ” năm nay, chương trình vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả về việc biên tập, lạm dụng hiệu ứng. Thậm chí, có những đoạn có cả câu nói của những “giang hồ mạng” hay bài hát có nội dung không chuẩn mực.

Độ Mixi được thêm hiệu ứng tạo kiểu tóc

Một số khán giả cho rằng, “Sao nhập ngũ” là chương trình về quân đội nên đội ngũ biên tập cần tiết chế sử dụng hiệu ứng để tạo tính chỉn chu cho chương trình.

“Cứ tưởng cứ cho nhiều effect nhiều meme hay sound effect vào là hay. Nhưng thực ra có nhiều thể loại chỉ cần tối giản, tinh gọn là hợp lý. Nhiều quá thì lại thành đồ thừa. Nói vậy nhưng cũng chưa chắc là do chủ ý của Editor, vì để video được duyệt còn phải qua nhiều khâu và nhiều client chỉ đạo nữa”, một khán giả nhận xét.

“Tạo hiệu ứng để lôi kéo khán giả thì không nói, nhưng cái tầm của Sao Nhập Ngũ trước giờ thì không cần làm những trò này. Mình xem từ tập 1 đã thấy khó chịu, đây là 1 chương trình truyền hình liên quan đến quân đội thì nên chăm chút cẩn thận hơn”, một dân mạng cho hay.

Bình luận của dân mạng





Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng đây là một chương trình truyền hình thực tế chứ không phải phim tài liệu nên sử dụng hiệu ứng là hợp lý. “Chúng ta không nên phức tạp hoá một chương trình giải trí. Nếu đã là chương trình giải trí, tuyên truyền phổ biến đến toàn thể công chúng thì không thể thiếu những thứ gia vị dân dã”.

Trước những ý kiến của khán giả, ekip chương trình “Sao nhập ngũ” đã lên tiếng phản hồi và hứa sẽ khắc phục lỗi sai. Theo đó phía ekip cho biết, bản chiếu trên Youtube dài hơn bản phát sóng trên truyền hình và được biên tập theo hướng giải trí hơn.

Ekip Sao nhập ngũ lên tiếng về việc biên tập chương trình





“Như các bạn đã biết bản phát sóng trên Kênh Youtube chương trình là bản dài hơn với truyền hình và thường được edit theo hướng giải trí hơn. Tuy nhiên trong tập 2 có một số hiệu ứng được sử dụng trong chương trình nhận được nhiều góp ý của khán giả về vấn đề chèn nhạc hiệu ứng không hợp lý.

Ekip chương trình với mục đích mang lại cho khán giả nhiều khoảnh khắc giải trí hơn nhưng đã không nghĩ tới một số bản nhạc được chèn vào không phù hợp với nội dung quân đội”.

Đội ngũ biên tập chương trình gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời cho biết sẽ loại bỏ những bản nhạc không phù hợp trong bản chiếu trên Youtube.

“Ekip chương trình xin được gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành những đóng góp của khán giả và xin rút kinh nghiệm trong những phần sau của chương trình. Những bản nhạc không phù hợp ekip chương trình cũng xin phép được loại bỏ khỏi bản phát sóng trên Youtube.

Một lần nữa ekip chương trình xin được gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới những khán giả đã yêu mến theo dõi và ủng hộ chương trình Sao nhập ngũ. Mong rằng mọi người sẽ bao dung và tiếp tục ủng hộ chương trình trong những số tiếp theo”.

“Sao nhập ngũ” là chương trình truyền hình thực tế về quân đội với sự tham gia của những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như truyền hình, âm nhạc, điện ảnh, mạng xã hội,…Chương trình được chia làm nhiều mùa, mỗi mùa sẽ có sự tham gia của các khách mời khác nhau. Khi tham gia, các nhân vật sẽ trở thành một quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trong vòng 7 ngày. Họ phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, chế độ sinh hoạt cùng nội dung huấn luyện và kỷ luật quân đội như những quân nhân khác.