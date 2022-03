Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo hát ca khúc “Nàng thơ" trên giảng đường bất ngờ được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Người đăng tải đoạn clip cho biết, thầy giáo xuất hiện trong đoạn clip là thầy Dũng – giảng viên Bộ môn Luật Lao động của trường Đại học Luật Hà Nội. Ca khúc được thầy hát trong giờ ra chơi và dành tặng cho các sinh viên của mình. Đáng nói, clip này đã được đăng tải từ năm 2020 và bất ngờ “hot” trở lại. Danh tính của thầy giáo cũng bị dân mạng “truy lùng”.

Đoạn clip của thầy giáo hát "Nàng thơ" bất ngờ rần rần trên mạng xã hội

Được biết, thầy giáo trong clip tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Dũng – giảng viên bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội. Trước đó, anh cũng từng là sinh viên nổi bật của khoa Pháp luật Kinh tế tại ngôi trường này. Thậm chí, có khoảng thời gian, thầy giáo Dũng còn được vín von là “Hà Dĩ Thâm” phiên bản Việt của ĐH Luật.

Trong những năm là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Tiến Dũng luôn là sinh viên xuất sắc, dành được học bổng cao nhất. Sau khi ra trường, anh ở lại làm giảng viên tại trường.

Giảng viên trẻ từng cho biết anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chọn đại học luật nhưng đây là định hướng của gia đình, đặc biệt là của bố anh. Tuy nhiên, anh luôn biết ơn người cha của mình vì đã định hướng cho anh bước trên con đường này và hiện tại, anh hoàn toàn hài lòng với lựa chọn này.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ anh chọn làm gảng viên vì môi trường học đường nhiều người trẻ, năng động khiến bản thân cũng sẽ giữ được cái gọi là nhiệt huyết.

"Mình lên lớp cùng các bạn sinh viên luôn cảm thấy bản thân như đang trẻ ra, đôi khi còn quên mất độ tuổi thật nữa cơ, nhiều lúc giật mình cũng gần 29, 30 tuổi rồi nhưng điều đó không quan trọng vì mình cảm giác vẫn còn trẻ. Với mình, thanh xuân không phải thời gian mà thanh xuân tồn tại ở cảm xúc bởi vậy động lực duy nhất đến lớp mỗi ngày không gì khác chính là các em sinh viên, sự trưởng thành của các em là hạnh phúc của mình”, thầy Dũng chia sẻ.

Trong cuộc sống, giảng viên trẻ cũng luôn đặt ra những quy tắc riêng cho bản thân mình. Anh cho rằng: "Cho và nhận là những yếu tố vô cùng quan trọng, nhận được yêu thương từ mọi người, từ sự tôn trọng của sinh viên thì mình cũng phải đền đáp xứng đáng với tình cảm đó bằng sự tận tâm và nhiệt huyết trong công việc, có những sản phẩm khoa học, những bài giảng hay cống hiến cho các bạn sinh viên, nâng bước cho sinh viên trưởng thành, ra trường."

Hiện tại, đoạn clip thầy Dũng hát “Nàng thơ” vẫn tiếp tục gây xôn xao trên nhiều diễn đàn.