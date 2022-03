Diễn viên 'Mặt trăng ôm mặt trời' không dám nhìn thẳng mặt G-Dragon vì quá ngượng ngùng

Mới đây, trong chương trình "Circle House" của đài SBS, diễn viên Han Ga In đã tham gia với tư cách khách mời và tiết lộ vợ chồng cô là fan “cứng” của trưởng nhóm Big Bang G- Dragon.

Vợ chồng Han Ga In





Khi được hỏi Han Ga In có phải là fan của chồng mình - Yeon Jung Hoon hay không, diễn viên “Mặt trăng ôm mặt trời” tiết lộ: "Anh ấy và G-Dragon đều là người mà tôi hâm mộ. Tôi thích G-Dragon lắm. Chồng tôi cũng là fan của cậu ấy. Chúng tôi từng đến concert của họ 1 vài lần. Hồi trước tôi còn bay đến tận Hồng Kông để gặp GD nữa. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc gần với cậu ấy nhưng vì ngại quá nên không dám nhìn thẳng. Lúc ấy tôi cảm giác như mình đang ở 9 tầng mây vậy".

Ánh mắt của Han Ga In nhìn G Dragon tại Mnet Asian Music Awards tại Hong Kong từng gây sốt một thời





Đây không phải lần đầu tiên Han Ga In bày tỏ sự hâm mộ với G-Dragon. Trước đó trong các chương trình giải trí khác, nữ diễn viên từng thổ lộ cô là fan của trưởng nhóm Big Bang, thậm chí còn đặt hình của nam nghệ sĩ là hình nền điện thoại. Chồng cô, nam diễn viên Yeon Jung Hoon cũng từng nói rằng GD là hình mẫu "vampire" lý tưởng, người khơi nguồn động lực diễn xuất cho anh trong "Vampire Prosecutor". Cả hai từng đi concert của Big Bang vài lần trước đó và bị khán giả bắt gặp.

Han Ga In và chồng đi concert của Big Bang





Khi được hỏi có ghen khi thấy vợ “si mê” G – Dragon không, Yeon Jung Hoon chia sẻ: "Thú thật tôi thích G-Dragon hơn cả cô ấy. Tôi là người mua vé và rủ Ga In đi xem cậu ấy biểu diễn. Tôi mê G-Dragon nhiều hơn vợ mình thì sao phải ghen tuông".

Vợ chồng nữ diễn viên là fan cứng của trưởng nhóm Big Bang





Han Ga In sinh năm 1982, là diễn viên đình đám màn ảnh xứ kim chi. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như: Architecture 101, The Moon Embracing The Sun,… Cô kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon vào năm 2005 và chào đón con gái đầu lòng vào năm 2016 ở tuổi 35. Sau đó 3 năm, cô sinh con trai thứ hai và có cuộc sống yên ấm với gia đình nhỏ.