Your browser does not support HTML5 video.

"Nếu điều đó xảy ra" của nhạc sĩ Ngọc Châu được Bức Tường biểu diễn trong chương trình Đêm Trẻ ngày 10/4/1999 tại Triển lãm Giảng Võ (Nguồn: Trần Tuấn Hùng)