Hôn phu của Ngô Thanh Vân: 'Trăm năm hạnh phúc không phải là truyện cổ tích, đó là một sự lựa chọn'

Ngày 14/3, Ngô Thanh Vân nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân Huy Trần. Cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Để đáp lại tình cảm này, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Vân và Huy xin cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Hy vọng chặng đường sắp tới cũng sẽ nhận được những lời yêu thương và ủng hộ từ mọi người nhé”.

Huy Trần và Ngô Thanh Vân gửi lời cảm ơn đến mọi người





Trong khi đó, bạn trai Ngô Thanh Vân cho hay: “Huy cảm ơn mọi người đã dành những lời chúc ngọt ngào cho Huy và Vân. Huy đang rất hạnh phúc và háo hức để bước qua một chương mới trong cuộc sống”. Không chỉ có vậy, Huy Trần còn khẳng định tình yêu mình dành cho Ngô Thanh Vân: "Happily ever after is not a fairytale. It is a choice (Tạm dịch: Trăm năm hạnh phúc không phải là truyện cổ tích. Đó là một sự lựa chọn".

Kể từ sau khi thông báo đính hôn, cả hai đã không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên mạng xã hội. Dù chỉ là ảnh đen trắng nhưng người hâm mộ vẫn thấy được niềm hạnh phúc của cặp đôi.

Cặp đôi chia sẻ những khoảnh khắc giản dị khi bên nhau





Sau 2 năm tìm hiểu, Huy Trần đã cầu hôn Ngô Thanh Vân và nhận được sự đồng ý của nữ diễn viên. Anh chia sẻ: "Mỗi ngày, em đang thúc đẩy tôi trở thành phiên bản tốt nhất. Vì em, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Em là người anh có thể tin tưởng, muốn dành trọn phần đời còn lại. Anh hứa bảo vệ em bằng tất cả gì hai chúng ta có. Anh yêu em, nhiều hơn những lời có thể nói. Em lấy anh chứ".

Đáp lại lời cầu hôn của bạn trai, Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy trong niềm hạnh phúc vô bờ”. "Đả nữ màn ảnh Việt" chia sẻ bạn trai cô không phải hoàng tử, cũng không phải siêu nhân nhưng là người cho cô điểm tựa và khiến cô thấy bình an. Hai năm qua, anh đã bước vào cuộc sống của cô, cho cô cảm nhận được hương vị tình yêu và chia sẻ với cô từng phút giây hạnh phúc.

Ở tuổi 43, Ngô Thanh Vân đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời





Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng tin đồn hẹn hò từ cuối năm 2020 nhưng cả hai chọn cách không công khai. Cả hai thường xuyên đăng ảnh ở bên nhau nhưng giấu mặt đối phương. Mãi đến tháng 2/2021, cả hai mới chia sẻ bức hình chụp chung đầu tiên.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi lấn sân sang mảng phim ảnh. Sau thành công của phim “Dòng máu anh hùng” (2007) đóng cùng Johnny Trí Nguyễn, cô được mệnh danh là “đả nữ” của màn ảnh Việt. TỪ năm 2010 trở đi, Ngô Thanh Vân chuyển hướng sang làm nhà sản xuất và có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám – Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng.

Huy Trần sinh năm 1990, sinh ra tại Đức và tốt nghiệp trường GPB Berlin chuyên ngành xuất nhập khẩu. Sau khi tham gia “Người ấy là ai”, anh được khán giả quan tâm và biết đến. Hiện tại, Huy Trần là chủ một cửa hàng kinh doanh món Đức ở TP.HCM.