Nam Trung trở thành phù dâu danh dự trong hôn lễ của Ngô Thanh Vân và hôn phu kém 11 tuổi

Ngay sau khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai kém 11 tuổi, Ngô Thanh Vân đã gửi tặng bạn thân là chuyên gia trang điểm Đinh Nam Trung một hộp bánh với dòng chữ “Will you be my maid of honor?” (Bạn sẽ là phù dâu danh dự của mình không?). Nam Trung cho biết anh đã đồng ý với lời đề nghị từ bạn thân.

Nam Trung cho biết anh đã nhận lời làm phù dâu danh dự trong đám cưới của bạn thân Ngô Thanh Vân





Dành vị trí “phù dâu danh dự” (maid of honor) - người quan trọng nhất trong dàn phù dâu (bridesmade) – cho Nam Trung đủ để thấy tình bạn khăng khít giữa Ngô Thanh Vân và anh. Vị trí này sẽ là người cùng cô dâu chuẩn bị tiệc cưới và đứng cạnh cô dâu trong khoảnh khắc trọng đại của đời người.

Nam Trung và Ngô Thanh Vân từng là bạn thân hơn 20 năm kể từ khi cả hai mới bước chân vào showbiz. Cả hai luôn ủng hộ nhau trong các cột mốc của sự nghiệp.

Nam Trung và Ngô Thanh Vân là bạn thân nhiều năm nay





Bên cạnh Nam Trung, Ngô Thanh Vân còn gửi thiệp cảm ơn đến Jun Phạm. Trong đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, Jun Phạm không ngại “mất mặt” để giành bó hoa cưới từ tay cô dâu và trao cho “chị ba” Ngô Thanh Vân. Hơn 1 năm sau đó, Ngô Thanh Vân vướng vào tin đồn hẹn hò cùng doanh nhân kém tuổi Huy Trần.

Ngô Thanh Vân gửi lời cảm ơn Jun Phạm





Ngày 14/3, Ngô Thanh Vân thông báo đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai sau 2 năm tìm hiểu. Đông đảo đồng nghiệp trong showbiz đã gửi lời chúc mừng tới "đả nữ" của màn ảnh Việt. Vậy là, sau nhiều năm lẻ bóng, cuối cùng cô đã tìm được bến đỗ bình yên trong cuộc đời.

Ngô Thanh Vân và vị hôn phu Huy Trần





Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ trước khi lấn sân sang mảng phim ảnh. Sau thành công của phim “Dòng máu anh hùng” (2007) đóng cùng Johnny Trí Nguyễn, cô được mệnh danh là “đả nữ” của màn ảnh Việt. TỪ năm 2010 trở đi, Ngô Thanh Vân chuyển hướng sang làm nhà sản xuất và có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám – Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng.

Huy Trần sinh năm 1990, sinh ra tại Đức và tốt nghiệp trường GPB Berlin chuyên ngành xuất nhập khẩu. Sau khi tham gia “Người ấy là ai”, anh được khán giả quan tâm và biết đến. Hiện tại, Huy Trần là chủ một cửa hàng kinh doanh món Đức ở TP.HCM.