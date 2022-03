Ngọc Huyền đau đớn trong lễ an táng NS Ngọc Đáng: 'Thân xác nơi cõi tạm giờ đã trả về với cát bụi'

Trưa 22/3, lễ động quan và an táng NSƯT Ngọc Đáng được tổ chức tại Mỹ. Toàn bộ hậu sự của bà do nhóm Cổ nhạc phương Nam và bạn bè lo liệu, do hai con trai của bà đều ở Việt Nam.

Lễ an táng nghệ sĩ Ngọc Đáng





Đến tiễn biệt NSƯT Ngọc Đáng có nghệ sĩ Bảo Quốc, Ngọc Huyền, Thanh Tâm, Tài Linh,… NSƯT Ngọc Huyền bày tỏ: “Công việc lại tiếp tục trôi, nhưng tôi biết nỗi đau vẫn còn đó tuy rằng mỗi người trong nhóm chúng tôi vẫn luôn cố gắng. Mất mát thật lớn trong hai năm vừa qua vẫn chưa hàn gắn, thì nỗi đau lại tiếp nỗi đau”, nữ ca sĩ viết.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tiễn biệt nghệ sĩ Ngọc Đáng lần cuối





Âm dương cách biệt, nghệ sĩ Ngọc Huyền không giấu được nỗi đau: “Về đến nhà bố mẹ tôi lại nói: bây giờ thì Ngọc Đáng đã hội ngộ với Đức Lợi, Bạch Mai bên đó rồi. Chữ bên đó nghe thật nhẹ nhàng, nhưng cả gia đình tôi đã lặng đi, không ai nói thêm được câu nào. Và nước mắt lại rơi.

Đúng là cõi tạm vô thường, từ khi có trái đất, có con người thì vô thường đã có sẵn đó rồi mà. Ai có thể thay đổi được. Chữ “Bên Đó” nghe đơn giản, nhưng lại đau thấu tim. Tôi lại chợt nhớ tới câu hát: Cười lên đi em ơi, cười để dấu những dòng lệ rơi. Và tôi đã nói với Má Ngọc Đáng: Má Ơi! Thân xác nơi cõi tạm giờ đã trả về với cát bụi”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền bần thần trước bàn thờ nghệ sĩ Ngọc Đáng





Nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời vào ngày 23/2 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 72 tuổi. NSƯT Ngọc Đáng là nghệ sỹ cải lương tuồng cổ cùng thời với nhiều danh ca đình đám như Thanh Loan, Xuân Yến, Bạch Lê,… Sinh ra và lớn lên từ nôi nghệ thuật nên bà bén duyên với nghề từ rất sớm và dần khẳng định được tên tuổi bản thân trên thị trường giải trí. Sự ra đi của nữ nghệ sỹ là mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà.