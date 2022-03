Rosé BLACKPINK đã hoàn toàn bình phục sau khi nhiễm COVID-19

"Rosé (BLACKPINK) đã được kết thúc quá trình cách ly vào ngày hôm qua (6/3) theo quyết định của cơ quan y tế rằng không còn lo ngại về sự lây lan của COVID-19.

Rosé đã được điều trị tại nhà một thời gian sau khi hoàn thành việc tiêm vắc xin COVID-19, cô ấy không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào trong giai đoạn này, và sức khỏe hiện tại của cô ấy rất tốt”, đại diện của YG cho hay.

Rosé đã kết thúc cách ly





Trước đó, ngày 28/2, Rosé đã xét nghiệm PCR trước khi lên đường sang Paris (Pháp) dự Paris Fashion Week và nhận kết quả dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, Rosé phải tạm dừng mọi kế hoạch vào thời điểm hiện tại, bao gồm một số lịch trình quốc tế.

Nữ idol phải hủy mọi lịch trình khi nhiễm COVID-19





Các thành viên còn lại của BLACKPINK đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. YG cho biết nhóm đã hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 và công ty sẽ hỗ trợ hết sức để đảm bảo sức khỏe nghệ sĩ. Rosé là thành viên thứ hai của BLACKPINK nhiễm COVID-19 sau Lisa.

Hiện tại, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, gây ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có ngành giải trí. Nhiều bộ phim phải hoãn quay, nhiều lịch trình phải hủy bỏ do các nghệ sĩ liên tục nhiễm dịch bệnh.

Rosé (tên đầy đủ là sinh năm 1997 Roseanne Park, tên tiếng Hàn là Park Chae Young) chào đời tại New Zealand và lớn lên tại Australia. Cô trở thành thực tập sinh tại YG khi mới 15 tuổi và ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Cô sở hữu giọng hát độc lạ, gây ấn tượng và vẻ ngoài thanh lịch và ngọt ngào. Tháng 3/2021, Rosé tung album đầu tay mang tên –R- và ca khúc chủ đề On the ground. Ca khúc này liên tục lập thành tích khủng trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và quốc tế.