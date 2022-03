Sau bao ngày mong chờ, “siêu” đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin đã chính thức diễn ra vào 16 giờ hôm nay (31/3 theo giờ Hàn Quốc). Đám cưới được diễn ra riêng tư với số lượng khách mời hạn chế. Tuy nhiên, một số hình ảnh trong đám cưới vẫn bị lọt ra ngoài. Ngoài hai bức hình được chính cặp đôi công bố chính thức trong ngày trọng đại của mình như món quà gửi đến người hâm mộ, papazari xứ kim chi đã bắt được khoảnh khắc đắt giá trong lễ cưới.

Cô dâu chú rể cười hạnh phúc trong lễ cưới





Theo tờ The Fact, khi được cha dắt tay vào lễ đường, Son Ye Jin đã không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động. Cô dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trong lễ thành hôn của mình. Dù chỉ là ảnh chất lượng thấp, nhưng nhan sắc cô dâu vẫn khiến dân tình “điêu đứng”. Làn da trắng sáng của Son Ye Jin nổi bật giữa đám đông và đủ làm lu mờ mọi người xung quanh.

Your browser does not support HTML5 video.

Cô dâu Son Ye Jin được cha cầm tay tiến vào lễ đường

Vẻ đẹp của bà xã Hyun Bin làm lu mờ khách tham dự

Son Ye Jin bật khóc vì xúc động

Khi cầm tay Son Ye Jin trao cho Huyn Bin, bố của nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới con rể: "Hôm nay là ngày bố chứng kiến con gái bố lấy tình yêu của đời nó. Bây giờ, cuối cùng bố cũng ngừng việc lo lắng việc ai sẽ chăm sóc con bé khi bố không còn có thể. Con bé đã tìm thấy con. Chào mừng con đến với gia đình ta, con trai.”

Đáp lại bố vợ, Hyun Bin nói: “Cảm ơn bố vì tất cả, yêu thương và chăm sóc cho một người phụ nữ xinh đẹp như vậy trên thế giới này. Hôm nay, con nắm tay cô ấy và đến lượt con làm tất cả những điều đó. Con sẽ trân trọng và trân trọng cô ấy hơn những gì bố có thể tưởng tượng. Con tôn trọng người đàn ông đầu tiên của vợ con, bố yêu."

Hyun Bin nắm tay Son Ye Jin





Khoảnh khắc trao nhẫn cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin





Siêu đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin được tổ chức tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, tọa lạc tại quận Gwangjin, Seoul. Nơi đây cũng được nhiều người nổi tiếng như Bae Yong Jun và Park Soo Jin, Kim Hee Sun, Shim Eun Ha,… lựa chọn là địa điểm diễn ra ngày trọng đại.

Được biết, nơi đây chỉ riêng tiền thuê mỗi ngày đã lên tới 20 triệu won (khoảng 381 triệu VNĐ), nằm trên sườn núi, an ninh nghiêm ngặt vì được thiết kế như ngôi nhà biệt lập dành cho một gia đình. Vì hai bên đường chỉ có một lối vào nên chỉ những người quen được mời mới có thể tiếp cận được.