Siêu mẫu Minh Tú tươi tắn, khoe nụ cười rạng rỡ hậu bị dân mạng chê bai về vóc dáng

Mới đây, chia sẻ về chuyến đi du lịch tại Mỹ, siêu mẫu Minh Tú viết trên trang cá nhân: “Những năm tháng tuổi trẻ chả vướng bận sự đời. Hạnh phúc không có nghĩa mọi thứ phải hoàn hảo. Mà nó có nghĩa bạn quyết định nhìn thấu sự không hoàn hảo. Trong mọi hoàn cảnh, luôn có điều gì đó tốt đẹp. Nếu bạn nhìn ra nó, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc”.

Kèm theo những dòng chia sẻ là hình ảnh Minh Tú cười rạng rỡ trong khung hình. Có thể thấy, sau khi bị trầm cảm hậu COVID-19, nữ siêu mẫu đã lấy lại được sự lạc quan, thần thái tươi tắn như vốn có.

Cô tự tin khoe nhan sắc trong ánh nắng rực rỡ





Trước đó, Minh Tú từng bị một số bộ phận dân mạng chê bai về ngoại hình kém săn chắc khi đăng loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Với những ý kiến từ dư luận, Minh Tú không ngần ngại bày tỏ quan điểm: "Với quan điểm cá nhân, một cơ thể đẹp là một cơ thể khoẻ mạnh nội tại bên trong, đầy sức sống, ăn uống khoa học nhưng vẫn đảm bảo được cân bằng và ngon miệng, một cơ thể đẹp là cả bên ngoài và cả bên trong chứ không chỉ là cái bụng bé tẹo hay hàng giờ đeo nịt, ép buộc mình phải nhịn ăn nhịn uống và sống một lối sống chỉ vì để người ta công nhận mình "Đẹp".

Minh Tú dường như đã hồi phục tinh thần và năng lượng tích cực





Và tất nhiên, Tú vẫn luôn nhìn nhận rõ khuyết điểm và cố gắng khắc phục nó bằng nhiều cách khoa học khác nhau lành mạnh nhưng vẫn với tinh thần vui vẻ nhất. Tú muốn là chính Tú, chấp nhận và biết ơn tất cả những gì trên cơ thể và tồn tại xung quanh cuộc sống của mình. Kể cả những điều đối với số đông là xấu, là tệ, là không đẹp…", cô chia sẻ.

Minh Tú sinh năm 1991, từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Những năm gần đây, Minh Tú trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình về người mẫu như The Face Việt Nam, The Look Việt Nam, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.