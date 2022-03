Trizzie Phương Trinh nỗ lực giảm 5 kg để trở lại màn ảnh

Trizzie Phương Trinh là một ca sĩ hải ngoại sở hữu phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và giọng hát nội lực. Ngoài sự nghiệp ca háy, Trizzie Phương Trinh còn được biết đến là một diễn viên. Cô để lại ấn tượng với khán giả Việt qua bộ phim “Sương gió biên thùy” với hình ảnh cô gái có mái tóc vàng với chất giọng lơ lớ nhưng sở hữu tài bắn súng và cưỡi ngựa điêu luyện.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh thông báo cô chuẩn bị quay lại màn ảnh trong thời gian tới. Để hóa thân vào nhân vật, hiện tại, cô đang nỗ lực tập luyện để phù hợp với vai diễn.

“Chuyện là mình được mời đóng một vai trong một bộ phim khá hay. Không phải là vai chính nhưng cũng khá quan trọng. Nhà sản xuất/ đạo diễn yêu cầu mình phải xuống 10 pounds (4.5kg) để lên hình cho nó đẹp.

Lý do là khi quay lên hình chúng ta thường bị mập lên 5 ký. Điều này ai ở trong nghề cũng biết, vì vậy các ca sĩ trước khi quay các chương trình ca nhạc lớn đều phải ăn kiêng giảm cân. Mười người hết 11 người gặp mình ở ngoài đều thốt lên, sao ở ngoài nhìn ốm mà trên video nhìn to vậy”, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ.

Trizzie Phương Trinh luyện tập để phục vụ vai diễn





Trizzie Phương Trinh cho biết đã ba năm rồi cô mới quay lại phòng gym để tập luyện. “Lý do là trong lúc đại dịch tất cả phòng gym ở gần nhà mình đều bị đóng cửa. Lúc mở lại thì luật bắt phải đeo mask trong lúc tập. Mình thì bị suyển nhẹ nên không thể nào vừa đeo khẩu trang vừa tập cho nên ở nhà cho tới giờ này. Đưa ra cả đống lý do để nghe cho nó chính đáng nhưng thật ra lý do chính vẫn là do lười biếng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Hiện tại, cô chỉ còn 1 tháng để giảm 5 kg để đóng phim. Theo chia sẻ của Trizzie Phương Trinh, cô từng giảm thành công 10 kg trong vòng 2 tháng nên giảm 5 kg trong 1 tháng là điều trong tầm tay.

Ở tuổi U60, cô vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ





Trizzie Phương Trinh sinh năm 1966 và sang Mỹ định cư từ khi còn trẻ. Tên tuổi của nữ ca sĩ được biết đến nhiều hơn sau khi kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều vào năm 2000. Sau 10 năm chung sống và có 3 cậu trai, Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn quyết định “đường ai nấy đi”. Dù không còn tình cảm nhưng cặp đôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và cùng nhau chăm sóc con cái.