Văn Mai Hương bất ngờ công khai danh tính 'ông xã' nhưng lại khiến người hâm mộ 'té ngửa'

Golf được biết đến là môn thể thao “quý tộc” hay thú chơi của giới “nhà giàu” bởi sự đắt đỏ của nó. Để có thể tham gia bộ mô này, người chơi cần đầu tư dụng cụ, trang phục, phí học, phí thuê sân, thẻ hội viên,.. khá tốn kém. Thời gian gần đây, có không ít sao Việt tham gia thử sức với bộ môn thể thao đắt đỏ này.

Golf trở thành môn thể thao được nhiều sao Việt yêu thích





Ngoài lý do rèn luyện sức khỏe, sân golf cũng là nơi để những người nổi tiếng “biến” thành sàn diễn để khoe những bộ trang phục hàng hiệu có giá trị “khủng”. Không khó để tìm thấy những hình ảnh check – in của dàn sao Vbiz. Trong đó phải kể đến hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Huyền My, Hiền Hồ,… hay các cặp đôi như Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Hương Giang – Matt Liu,…

Văn Mai Hương là một trong số các sao Việt yêu thích môn thể thao "quý tộc" này





Văn Mai Hương cũng là một trong số những sao Việt thường xuyên đến sân golf và thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao “quý tộc” này. Bên cạnh lịch trình đi diễn, giọng ca “Nếu như anh đến” thường xuyên dành thời gian để luyện tập trên sân cỏ. Mới đây, Văn Mai Hương bất ngờ công bố “danh tính” ông xã khiến người hâm mộ “té ngửa”. Cụ thể, cô đăng loạt ảnh nam diễn viên Gong Yoo trên sân golf kèm theo dòng mô tả: “Chồng mình”. Bất ngờ nhận tài tử đình đám xứ kim chi làm chồng khiến người hâm mộ được phen “cười” nghiêng ngả.

Văn Mai Hương khoe "chồng" trên sân golf khiến dàn "hậu cung" sôi sục





Hình ảnh Gong Yoo trên sân cỏ khiến hội chị em “đứng ngồi không yên”. Dàn “hậu cung” của tài tử xứ Hàn “sôi sục” khi nữ ca sĩ đăng ảnh anh “chồng quốc dân” lên trang cá nhân. Như vậy, không phải gương mặt xa lạ nào khác mà chính Gong Yoo đã làm "xao xuyến" trái tim giọng ca "Cầu hôn".

Gong Yoo





Gong Yoo là tài tử đình đám của màn ảnh Hàn Quốc. Anh sinh năm 1979 tại Busan và tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật khoa sân khấu của Đại học Kyung Hee danh giá. Hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Gong Yoo đã khẳng định được tên tuổi của mình từ điện ảnh đến truyền hình như: Tiệm cafe hoàng tử, Train to Busan, Silenced, Goblin,… Sở hữu vẻ ngoài lãng tử, lịch lãm cùng khả năng diễn xuất tài tình, biến hóa, Gong Yoo trở thành tên tuổi đình đám châu Á và được khán giả Việt yêu mến.