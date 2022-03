Vừa đăng đàn xin lỗi vì scandal thao túng bạn trai cũ, 'điên nữ' Seo Ye Ji lại bị 'bóc phốt'

Mới đây, SBS Entertainment News đưa tin, một dân mạng bất ngờ đăng đàn bài viết về mâu thuẫn giữa mình và gia đình diễn viên Seo Ye Ji vào năm ngoái. Cụ thể, người này cho biết vào tháng 5/2021, anh và gia đình Seo Ye Ji đã xảy ra tranh cãi về vấn đề đậu xe.

"Bố mẹ Seo Ye Ji đã tự ý cho lắp đặt hàng rào thú cưng ở bên ngoài cầu thang, gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Trong lúc xảy ra tranh cãi, bố cô ấy còn đẩy tôi nữa. Seo Ye Ji cũng đến nhà bố mẹ khoảng 3 lần/tuần và đỗ xe bừa bãi, gây ảnh hưởng đến lối đi của người khác. Chúng tôi đã phải chịu đựng họ suốt 4 năm trời", người này cho hay.

Anh cũng cho biết: "Lúc đầu, khi tôi hỏi "Bạn có phải là Seo Ye Ji không?', cô ấy đã trả lời là không, nhưng một thời gian sau cô ấy đã đưa luật sư tới. Tôi đã nói về những chuyện tích tụ trong suốt 4 năm qua và cuối cùng nhận được một lời xin lỗi.". Tuy nhiên, anh A nghi ngờ sự chân thành của lời xin lỗi vì Seo Ye Ji nói rằng bố mẹ cô ấy sẽ chuyển đi và đã hỏi "Anh sẽ không đăng bài lên Internet đâu đúng không?".

Công ty chủ quản của Seo Ye Ji giải thích với SBS Entertainment News: "Chúng tôi nghĩ có sự hiểu lầm ở đây. Sau khi nhận được phản đối từ hàng xóm, gia đình của Seo Ye Ji đã xin lỗi hết lòng. Chúng tôi không biết phải nói như thế nào vì sự chân thành là thứ người đối diện sẽ cảm nhận. Sau đó gia đình cô ấy đã chuyển đi. Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa".

Hiện Seo Ye Ji đang chuẩn bị quay lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình mới "Eve" sau hơn 1 năm "im hơi lặng tiếng" vì scandal thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, nghi ngờ bạo lực học đường và gian lận trong học tập.

Cách đây ít ngày, nữ diễn viên "It's okay to not be okay" đã lên tiếng xin lỗi về scandal thao túng bạn trai cũ hồi tháng 5/2021. Cô thừa nhận bản thân khi đó còn non nớt và thiếu chín chắn nên đã khiến nhiều người khó chịu. Tuy nhiên lời xin lỗi muộn màng của Seo Ye Ji khiến dân tình càng phẫn nộ hơn. Nhiều người cho rằng sở dĩ cô xin lỗi vì chuẩn bị ra mắt phim mới chứ không phải thực lòng.

Seo Ye Ji sinh năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô theo học ngành Báo chí tại Đại học Complutense Madrid (Tây Ban Nha) – một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới, và có dự định trở thành biên tập viên truyền hình. Năm 2013, Seo Ye Ji ra mắt với “Ngôi sao khoai tây” và trở nên nổi tiếng khi đóng cặp cùng tài tử Kim Soo Hyun trong drama "It's okay to not be okay". Hiện tại, nữ diễn viên đang chuẩn bị trở lại với dự án phim truyền hình "Eve's Scandal" của đài tvN.