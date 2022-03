Đàm Vĩnh Hưng bị dân mạng ‘ném đá’ kịch liệt khi vừa hát vừa nằm lên người nhạc công

Sau loạt ồn ào năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mình vẫn đắt show âm nhạc. Nam ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân trong các đêm diễn. Nhưng mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi khi đăng tải một clip biểu diễn lên mạng xã hội. Cụ thể, trong đoạn clip, trước đông đảo khán giả, Đàm Vĩnh Hưng và nhạc công thổi còn Saxophone đã nằm ngửa ra sàn sân khấu để trình diễn.

Clip biểu diễn gây tranh cãi của Đàm Vĩnh Hưng

Sau đó, Mr. Đàm lại gối đầu lên người nhạc công và nằm với thư thế chân vắt ngang. Nhiều khán giả có mặt trong buổi biểu diễn đã dùng điện loại để ghi lại cách trình diễn “khó hiểu” của nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng và nhạc công cùng nằm ra sân khấu để biểu diễn





Nam ca sĩ còn gối đầu lên người nhạc công





Phía dưới bình luận, cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng có màn biểu diễn phản cảm, “không tôn trọng khán giả”.

Đây cũng không phải lần đầu nam ca sĩ vướng ồn ào “không tôn trọng công chúng”. Đàm Vĩnh Hưng từng đôi co với dân mạng và dùng những lời lẽ gay gắt để đáp trả lại khán giả, thậm chí xưng “mày – tao” và tự nhận mình là “vùng đất cấm”.

Phát ngôn ngông cuồng này khiến nam ca sĩ nhận về vô số “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Đồng thời khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng trầm trọng. Thậm chí, nhiều người hâm mộ đã quay lưng khi hình ảnh của thần tượng sụp đổ.

Hiện tại, đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng vừa hát, vừa nằm lên người nhạc công vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng từng được mệnh danh là 'ông hoàng nhạc Việt'. Với chất giọng trầm khàn ấm áp không ai có được, Đàm Vĩnh Hưng chinh phục trái tim người nghe ở những ca khúc trữ tình sâu lắng. Tên tuổi của nam ca sĩ đã vượt xa cả thị trường trong nước. Ngay cả ở hải ngoại, Đàm Vĩnh Hưng cũng luôn giữ được vị thế hàng đầu của mình.