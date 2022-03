Diệu Nhi nói gì về tin đồn nghỉ chơi với bạn thân Ngọc Trinh?

Ngọc Trinh và Diệu Nhi trở thành bạn thân sau khi hợp tác trong bộ phim “Vu quy đại náo”. Sau đó, cả hai thường cùng nhau đi chơi, mua sắm và luôn ủng hộ nhau trong công việc. Tuy nhiên mới đây, trong buổi ra mắt “Bóng đè” do Diệu Nhi đóng chính, Ngọc Trinh lại không hề có mặt khiến netizen cho rằng tình bạn của họ đã rạn nứt.

Diệu Nhi trong buổi ra mắt phim "Bóng đè"





Chia sẻ về điều này, Diệu Nhi cho biết tình bạn giữa cô và Ngọc Trinh vẫn vô cùng tốt đẹp. Diệu Nhi chia sẻ: “Chị Trinh nói là chị đi quay rồi, không sắp xếp được. Nhưng đến ngày 22, 23 này, khi đi quay về, chị ấy sắp xếp được là sẽ đi xem, xong rồi về sẽ nhắn tin nói chuyện tiếp".

Trước đó, “nữ hoàng nội y” từng đi xem “Bẫy ngọt ngào” để ủng hộ cô em thân thiết. "Khi xem Bẫy ngọt ngào, chị Trinh nói: OK, phim này hay, phim này tốt, chị thích. Có những bộ phim chị Trinh đi coi mà đóng dở là chị Trinh về vẫn nói là dở nha. Chị ấy nói: Em ơi, sao em đóng gì kỳ vậy? Đóng dở quá! Đừng có đóng cái vai như vậy nữa nha. Chị Trinh là một người rất thẳng thắn", Diệu Nhi cho hay.

Ngọc Trinh đến ủng hộ Diệu Nhi trong buổi ra mắt "Bẫy ngọt ngào"





Là đôi bạn thân trong showbiz, Ngọc Trinh và Diệu Nhi thường được khán giả đặt lên “bàn cân” để so sánh về nhan sắc cũng như khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, Diệu Nhi cho biết cô không để tâm vào chuyện này.

Diệu Nhi và Ngọc Trinh chơi thân sau khi hợp tác chung trong "Vu quy đại náo"





"Xuất phát điểm của chị Trinh là người mẫu, xuất phát thân Nhi là một diễn viên thì không thể nào so sánh nhan sắc chị Trinh với Nhi được. Còn nói về diễn xuất thì mỗi người diễn viên sẽ có một nét diễn đặc trưng riêng. Có thể chị Trinh sẽ diễn được những nét vui vẻ, ngây thơ, đào đẹp, còn tôi sẽ có nét trẻ trung, nhí nhố.

Mỗi diễn viên sẽ có một màu sắc, định hình trong mắt khán giả cũng như sở trường riêng của mình trong diễn xuất. Cho nên nếu so sánh thì rất khó mà so sánh, và nếu so sánh thì tôi không có gì phải buồn hết. Bởi vì đó là người bạn thân của mình.

Hai chị em quyết định là có gì sẽ nói chuyện cùng nhau và cùng tiến lên phía trước, chứ không phải ganh ghét gì hết", cô chia sẻ.