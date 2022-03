Được fan 'đẩy thuyền' với tình cũ của Jack, Hồ Quang Hiếu: 'Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi'

Ồn ào tình ái của Jack và Thiên An từng gây “chao đảo” mạng xã hội một thời. Sau khi sinh con cho giọng ca “Hoa hải đường”, Thiên An một mình nuôi dưỡng con gái và chờ ngày tái xuất showbiz. Mới đây, cô được đóng chính trong MV của Hồ Quang Hiếu. Lần trở lại này của Thiên An được dân mạng bàn tán xôn xao.

Xuất hiện trong MV của Hồ Quang Hiếu, nữ diễn viên sinh năm 1998 được đánh giá ngày càng nhuận sắc. Dù hơn kém nhau khá nhiều tuổi nhưng Hồ Quang Hiếu và Thiên An được dân mạng đánh giá đẹp đôi, thậm chí họ còn được netizen “đẩy thuyền”.

Hồ Quang Hiếu cho biết Thiên An là cô gái nhiệt huyết, yêu nghề và dễ thương. Nữ diễn viên là người nỗ lực trong công việc, vất vả cũng không có một lời than vãn. “Lúc gặp tôi, Thiên An có kể về việc lúc mới vào nghề bị dân mạng nhầm là em gái Hồ Quang Hiếu vì có nhiều nét tương đồng giống tôi. Thiên An rất hòa đồng nên các cảnh quay diễn ra trọn vẹn, cảnh yêu thương cả hai diễn cũng đạt, hòa hợp mà không gặp trở ngại nào dù đây là lần đầu cả hai hợp tác”.

Được fan tích cực “đẩy thuyền” vì độ đẹp đôi, Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú – cháu đó hả. Hiện tôi và Thiên An vẫn vui vẻ, hòa đồng với nhau”.

MV “Nơi em mãi mãi là bình yên” đánh dấu sự trở lại của Hồ Quang Hiếu sau 2 năm dịch bệnh. Trong khoảng thời gian này, nam ca sĩ gặp nhiều vấn đề về tâm lý do stress trong công việc, gia đình và xã hội. Ở tuổi 35, Hồ Quang Hiếu vẫn độc thân: “Hạnh phúc thì ai cũng muốn. Tình yêu phải đúng người, đúng thời điểm và cả duyên nợ với nhau. Số tôi không may mắn trong chuyện tình cảm. Hiện tôi không vội vàng yêu nhưng luôn mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình duyên”.

Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại 1 trường ĐH ở TP.HCM. Cô được biết đến nhiều hơn khi tham gia vào MV ca nhạc của Jack và K-ICM. Cô từng vướng vào tin đồn tình cảm với Jack nhưng đã phủ nhận. Đến tháng 8/2021, thông tin Thiên An sinh con đầu lòng cho Jack khiến mạng xã hội bùng nổ.