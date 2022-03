Hà Nội gấp rút chuẩn bị những công tác cuối cùng phục vụ SEA Games 31

Tham dự phiên họp Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp





Tại hội nghị, đại diện Sở VHTT đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ của UBND TP Hà Nội trong đề án tổ chức SEA Games 31 được duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng từng phần việc nhỏ nhất

Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/11/2020 về việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội; Thông báo số 16-TB/TU ngày 06/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 năm 2021. UBND TP cũng ban hành 5 quyết định, 3 kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ đến từng đơn vị.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức 18 môn thi đấu tại 15 địa điểm (trong đó, gồm 12 địa điểm tại quận, huyện và 3 địa điểm do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý). Đến 15/3, tiến độ đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ tổ chức thi đấu và tập luyện SEA Games 31 cơ bản được đảm bảo. 8 công trình do Sở VHTT quản lý đều đã được hoàn thành, bàn giao; 12 công trình các quận, huyện quản lý đều đang được gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng, đi kèm với chỉnh trang và đảm bảo mỹ quan, chất lượng công trình…

Thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, điều hành các Nhà thi đấu do đơn vị quản lý khẩn trương hoàn thành phần nâng cấp cơ bản trước 15/3/2022, đảm bảo các công trình phục vụ SEA Games 31 diễn ra đúng tiến độ, phục vụ buổi kiểm tra thị sát của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào ngày 18 và 19/3/2022.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Vân Anh báo cáo tại cuộc họp





Các đơn vị đã triển khai công tác chỉnh trang, làm vệ sinh, trang trị, tuyên truyền, cổ động trực quan tại địa điểm Nhà thi đấu bao gồm: cổng chào, pano, banner, backdrop theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.

Bám sát chủ đề của Đại hội "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger South East Asia" được Ban Chỉ đạo quốc gia phê duyệt, Hà Nội phối hợp với Bộ VHTT&DL và chỉ đạo việc xây dựng kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh chủ đề Lễ Khai mạc "Cùng tỏa sáng - Let's Shine" chủ đề Lễ Bế mạc "Đoàn kết - Thịnh vượng" và triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Đến thời điểm hiện nay, Tiểu ban Lễ Khai mạc, Bế mạc đã tổ chức 4 phiên họp để tập trung rà soát các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Lễ Khai mạc, Bế mạc, chốt tiến độ công việc, giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành liên quan; có tờ trình gửi Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 phê duyệt Kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ Khai mạc, Bế mạc của đại hội.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đã rà soát, cập nhật số lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn các quận, huyện có địa điểm thi đấu của SEA Games 31 và các khu vực lân cận; cung cấp danh sách các cơ sở lưu trú du lịch cao cấp cho BTC SEA Games 31.

Xây dựng phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, Thành phố đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ GTVT chỉ đạo triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn, đảm bảo cho các đoàn thể thao tham dự Đại hội di chuyển thuận tiện, nhanh chóng. Chỉ đạo, triển khai trang hoàng thành phố; tuyên truyền, vận động Nhân dân Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện; Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và sử dụng cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên…

Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian quan trọng sắp tới, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung theo đúng tiến độ đề ra…Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Y tế và BTC SEA Games 31 quốc gia để xây dựng kịch bản, phương án phòng chống Covid-19 cho sự kiện quan trọng này.

Hà Nội đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban Tổ chức, sớm phê duyệt Kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31; Bộ và Ban Tổ chức hướng dẫn điều chỉnh các hạng mục cơ sở vật chất gắn với công trình thi đấu đảm bảo quy định chung…

Ngay sau hội nghị, các đơn vị của thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo tiến độ từng việc nhỏ nhất cho sự thành công chung của sự kiện quan trọng này.

SEA Games 31 sẽ diễn ra trong 16 ngày, với 40 môn thi đấu; được tổ chức ở 3 địa điểm Hà Nội (nhiều điểm thi đấu nhất), Bắc Ninh và Quảng Ninh; thời gian chính thức của Đại hội là 12 ngày (từ ngày 12/5/2022 đến hết ngày 23/5/2022). Theo kế hoạch, lễ Khai mạc ngày 12/5/2022, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; Lễ Bế mạc ngày 23/5/2022, tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội.

Cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước

Tại cuộc họp, các sở, ngành, quận, huyện đã báo cáo chi tiết tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch của thành phố với từng lĩnh vực được phân công.

Theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, Hà Nội là địa phương có nhiều địa điểm tổ chức nhất các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 gặp không ít khó khăn. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT đề nghị thành phố Hà Nội chuẩn bị sẵn các kịch bản để vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp của các môn thể thao.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho rằng, SEA Games 31 sẽ mở ra một chuỗi các sự kiện mang tầm quốc tế khi Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, mở cửa du lịch. SEA Games 31 cũng là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước. Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đánh giá cao sự chủ động của Hà Nội trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất các địa điểm thi đấu, trong thời gian tới, các cán bộ phụ trách bộ môn thi đấu sẽ theo sát tại các địa điểm tại Hà Nội. Dự kiến, ngày 18/3, sẽ có hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31, vì vậy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đề nghị Hà Nội chuẩn bị các địa điểm tại Hà Nội để có chương trình tham quan các địa điểm tổ chức.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại cuộc họp





Đánh giá cao CATP Hà Nội luôn làm tốt trong công tác bảo vệ an ninh đối với các sự kiện văn hoá thể thao diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đề nghị đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho công tác an ninh tại kỳ SEA Games 31. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia, Bộ VHTT&DL tin tưởng Hà Nội luôn là “ngọn cờ đầu”, tiếp tục tổ chức thành công, an toàn sự kiện quan trọng này. "Bộ VHTT&DT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31", đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng ghi nhận sự chuẩn bị của các đơn vị; song cũng mong muốn sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các địa phương để đẩy nhanh tiến độ các công việc. Thống nhất một số đề xuất của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có hướng dẫn cụ thể về công tác truyền thông để Hà Nội chủ động hơn trong công tác này. Bên cạnh đó, với việc “mở cửa” du lịch đón khách quốc tế như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Bộ thống nhất cho phép triển khai các hoạt động bên lề để các địa phương chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị của thành phố chủ động trong công tác phối hợp, rà soát các công việc, phân công rõ người rõ việc và tích cực phối hợp hỗ trợ, tránh bỏ sót việc. “Hà Nội là đơn vị chủ trì tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc SEA Games 31, gần một nửa số môn thi đấu tại Hà Nội. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức đón khách một cách chủ động, khoa học, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, để các đoàn quốc tế cảm nhận được sự chu đáo của chúng ta” - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị nỗ lực hoàn thành các công việc còn lại trong 19/3

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, đây là hoạt động thể thao lớn nhất trong khu vực - sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa thể thao, kinh tế quan trọng của cả nước. Chủ tịch nhấn mạnh, sau hơn 5 tháng “thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết 28 của Chính phủ, Hà Nội đã chủ động trong nhiều phần việc, dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát ở cả số ca mắc và tử vong.

“Đó là tiền đề quan trọng để có điều kiện nới lỏng, mở cửa du lịch và một số hoạt động khác. SEA Games cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi về vị thế, tiềm năng, du lịch, xúc tiến thương mại của Thủ đô, vì vậy, tất cả các khâu, phần việc phải được chuẩn bị chu đáo nhất. Hàng ngày, cơ quan thường trực của thành phố cần tổng hợp rõ từng phần việc, cập nhật tiến độ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, Chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương trong thời gian gần đây khi đã vượt qua những thời điểm khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 để tập trung, chủ động cho công việc quan trọng này, Chủ tịch UBND TP cũng cảm ơn sự đồng hành, sát cánh của Bộ VHTT&DL, trong giai đoạn “nước rút” hiện nay. Chủ tịch UBND TP đề nghị trong công tác chuyên môn, Bộ cần tiếp tục quan tâm đến các vận động viên Thủ đô để có đóng góp nhiều nhất cho thành tích đoàn Việt Nam trong kỳ SEA Games đặc biệt với tinh thần “fair play”.

Quang cảnh cuộc họp





Về công tác tổ chức, đồng chí Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở VHTT phối hợp chặt chẽ với Bộ và các đơn vị kiểm tra các điểm thi đấu, cơ sở vật chất chuẩn bị sẵn sàng cho phiên họp của trưởng đoàn các nước gắn với việc thông tin quảng bá các địa điểm thi đấu. Đồng chí cũng đề nghị, Bộ cần đề xuất để có các hướng dẫn về chuyên môn, y tế cần nhất quán từ Trung ương tới Bộ và địa phương để thuận tiện cho việc triển khai ở cơ sở; sớm có kịch bản tổng thể, chi tiết sớm, có hướng dẫn cụ thể về cơ sở vật chất các điểm; có tiến độ, thời gian cụ thể với các công việc cần phối hợp giữa 2 bên…

Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, các đơn vị của thành phố phải có kế hoạch thời gian cụ thể từng nhiệm vụ, với tinh thần “cả hệ thống chính trị phải vào cuộc” và yêu cầu rõ: “Từng đơn vị phải báo cáo ngay, cụ thể về cơ quan thường trực là Sở VHTT về từng nhiệm vụ được giao, làm đến đâu, cam kết tiến độ đến đâu…”

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng đặc biệt nhấn mạnh công tác quảng bá du lịch xúc tiến thương mãi và yêu cầu cần phải có các chuỗi hoạt động theo các mốc đếm ngược tới SEA Games 31; các sự kiện phải gắn kết, xâu chuỗi với nhau…“Với các phần việc còn lại, phấn đấu, khẩn trương nhất để cơ bản hoàn thành vào 19/3”, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo rõ.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng nhắc nhở các đơn vị của thành phố phải phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch hiệp đồng cụ thể, hiệu quả hơn nữa; chủ động với từng nhiệm vụ của mình như: phân bổ các tình nguyện viên, công tác hậu cần, ứng dựng CNTT trong quản lý phục vụ; hội chợ quảng bá, lễ hội làng nghề du lịch…