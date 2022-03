'Ngọc nữ bolero' Tố My xúc động tiết lộ lý do mang ơn cố ca sĩ Phi Nhung

Ca sĩ Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô từng tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM và công tác trong ngành luật một thời gian. Sau đó, Tố My đi thi chương trình Solo cùng Bolero năm 2015 và đạt giải Á quân. Sau đó, Tố My quyết định đi theo con đường ca hát. Cô từng thể hiện thành công các bài hát như: Vùng lá me bay, Duyên phận,… Cô được đánh giá là một trong những giọng ca bolero thành công nhất ở hiện tại và được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ bolero"

Ca sĩ Tố My





Tại chương trình “Khoảnh khắc rực rỡ”, ca sĩ Tố My đã có những chia sẻ về chặng đường ca hát của mình. Tố My tâm sự: "Khoảnh khắc rực rỡ đầu tiên của tôi là khi mới bước chân vào con đường âm nhạc năm 2015. Khi đó, tôi mới chỉ là một thí sinh thôi và tham gia cuộc thi về Bolero. Rất may mắn khi năm đó tôi được Á quân. Tới vòng bán kết, tôi được cố ca sĩ Phi Nhung, một người chị, người đồng nghiệp, người thầy chỉ cho tôi hát bài Phải lòng con gái Bến Tre. Bài hát này cũng là bài tủ làm nên tên tuổi cho chị Phi Nhung.

Sau đêm đó, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ phía quý vị khán giả gần xa. Thành công ấy là bàn đạp giúp tôi tự tin ra mắt các sản phẩm âm nhạc, liveshow. Tôi còn được thử sức với nhiều vai trò khác nhau như làm huấn luyện viên, giám khảo cuộc thi âm nhạc. Phải nói tôi là người rất may mắn. Tôi xin cúi đầu cảm ơn người chị quá cố Phi Nhung của tôi”, Tố my chia sẻ.

Tố My và cố ca sĩ Phi Nhung





Sau bài hát “Phải lòng con gái Bến Tre”, Tố My tiếp tục ra mắt “Thương con chốt sang sông” được nhiều người yêu mến. Năm 2019, cô giành giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ ca sĩ hát nhạc dân ca được yêu thích nhất và Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất. “Đó là một năm thành công nhất của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc với thành công này", Tố My nói.

Thành công trên con đường nghệ thuật, Tố My không quên những người đã dìu dắt cô khi theo nghiệp cầm ca. Cô gửi lời cảm ơn đến những người thầy của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, tôi mang ơn và nhớ đến rất nhiều người. Đầu tiên là nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, một tri kỷ âm nhạc của tôi. Tiếp theo, tôi mang ơn cố ca sĩ Phi Nhung, người chị và cũng là người thầy của tôi.

Anh Quang Lê cũng là người anh, người thầy tôi phải học hỏi rất nhiều. Tuy nhiên, người tôi mang ơn nhiều nhất, có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của tôi từ khi bước chân vào nghề đến nay vẫn là nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Không chỉ sáng tác, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển còn là một nhà sản xuất, biên tập, hòa âm, thu âm, định hướng cho tôi".

Được biết, ca sĩ Phi Nhung cũng là thần tượng của Tố My và chính là động lực khiến cô tham gia cuộc thi Bolero.