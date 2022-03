Sao Việt 15/3: Nam Trung trở thành phù dâu của Ngô Thanh Vân, Bảo Anh tự thú nhận tính xấu

Nam Trung trở thành phù dâu danh dự trong hôn lễ của Ngô Thanh Vân và hôn phu kém 11 tuổi

Ngay sau khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai kém 11 tuổi, Ngô Thanh Vân đã gửi tặng bạn thân là chuyên gia trang điểm Đinh Nam Trung một hộp bánh với dòng chữ “Will you be my maid of honor?” (Bạn sẽ là phù dâu danh dự của mình không?). Nam Trung cho biết anh đã đồng ý với lời đề nghị từ bạn thân.

Nam Trung và Ngô Thanh Vân là bạn thân nhiều năm nay





Con gái cố ca sĩ Phi Nhung báo tin vui trong công việc, không quên hé lộ chuyên tâm linh về mẹ

Không những cho biết mình đã quay trở lại công việc, Wendy còn nói tới cơ duyên trong công việc như được mẹ chỉ bảo và “góp quyên” khiến nhiều người vô cùng xúc động. Theo đó, dù đã âm dương cách biệt, cố ca sĩ Phi Nhung dường như vẫn luôn dõi theo cô con gái trên hành trình cuộc sống và mách bảo con nhưng điều đúng đắn và phù hợp nhất. Điều ấy quả thực khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hậu ồn ào phát ngôn gây tranh cãi tại Miss World, Đỗ Thị Hà hồi hộp đếm ngược đêm chung kết

Sau bao ngày mong chờ đến đêm chung kết, cuối cùng nàng hậu đã đặt chân đến nước bạn và tiếp tục thực hiện những phần thi tiếp theo. Người đẹp cũng cho biết cô đang rất hồi hộp trước khoảnh khắc quan trọng này.

Nàng hậu luôn cố gắng hết mình trong mọi bước đường





Bảo Anh tự thú nhận tính xấu: Mình rất hay tò mò về đời tư người khác

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về tính xấu của bản thân. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô cũng từng xâm phạm đời tư của người khác. "Mình cũng là người từng xâm phạm đời tư của người khác. Vô tình hay cố ý thì cũng là đã từng rất tò mò về đời tư của người khác (người nhà, người bạn, người yêu...)", Bảo Anh chia sẻ.

Bảo Anh có những lời thú nhận thẳng thắn trên trang cá nhân





Con trai Xuân Bắc khóc nức nở, xin lỗi mẹ sau khi tham gia nhóm chat có nội dung nhạy cảm

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh Bi Béo - con trai Xuân Bắc khóc lóc, xin lỗi rối rít sau khi bị mẹ phát hiện tham gia vào nhóm chat có nội dung nhạy cảm. Mặc dù chỉ là vô tình bị kẻ xấu lôi kéo vào những group chứa hình ảnh phản cảm, song bà xã Xuân Bắc vẫn tỏ ra rất bực tức về hành động này của con.

Vợ Xuân Bắc và Bi Béo





