Sao Việt 16/3: Hoa hậu Tiểu Vy khoe thần thái ngút ngàn, chồng cũ Phi Thanh Vân qua đời

Giữa đêm, Phi Thanh Vân bàng hoàng báo tin chồng cũ qua đời khiến dàn sao Việt xót xa

Rạng sáng ngày 16/3, Phi Thanh Vân đau xót báo tin Thierry Blanc - chồng cũ người Pháp của cô vừa qua đời. Trên trang cá nhân cô cho hay: 2 năm nay em đã phải nhận quá nhiều mất mát đau thương và giờ là sự ra đi của anh. Trời ơi, đây thật sự là một nỗi đau quá lớn vì hơn ai hết anh và em đều hiểu được tình cảm chúng ta dành cho nhau còn nhiều như thế nào.

Phi Thanh Vân và chồng cũ Thierry Blanc





Chưa kịp tận hưởng niềm vui tuổi mới, Hồ Văn Cường đã lại bị vận đen đeo bám khiến fan lo ngay ngáy

Cách đây ít hôm, những hình ảnh về bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 19 của Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo như nguồn tin thì buổi tiệc sinh nhật này do chính người hâm mộ của Hồ Văn Cường tạo nên để chào đón cho sự trở lại của nam ca sĩ sau hàng loạt những biến cố trước đó.

Giữa 'rừng' người đẹp Miss World, Tiểu Vy chẳng hề 'kém miếng' với thần thái nổi bần bật

Là một trong những thành viên trẻ tuổi của ban giám khảo, hoa hậu Tiểu Vy gửi chúc mừng tới những người đẹp đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Trên trang cá nhân cô chia sẻ: “Vậy là Top 36 cô gái xuất sắc nhất của vòng sơ khảo miền Nam đã lộ diện. Vy xin chúc mừng tất cả các bạn, hãy chuẩn bị tinh thần để toả sáng hết mình trên con đường chạm đến ngôi vị cao nhất của Miss World Vietnam 2022 nhé!”. Cùng với đó là bộ ảnh khoe thần thái ngút ngàn.







Hôn phu của Ngô Thanh Vân: 'Trăm năm hạnh phúc không phải là truyện cổ tích, đó là một sự lựa chọn'

Kể từ sau khi thông báo đính hôn, Ngô Thanh Vân và bạn trai Huy Trần đã không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên mạng xã hội. Dù chỉ là ảnh đen trắng nhưng người hâm mộ vẫn thấy được niềm hạnh phúc của cặp đôi. Hôn phu của Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Happily ever after is not a fairytale. It is a choice (Tạm dịch: Trăm năm hạnh phúc không phải là truyện cổ tích. Đó là một sự lựa chọn".

Ưng Hoàng Phúc: Một thời đỉnh cao 'tiền nhiều như núi', vì bệnh tật suýt từ bỏ sự nghiệp ca hát

Mới đây, Ưng Hoàng phúc đã có những chia sẻ về thời kì đỉnh cao sự nghiệp tiền nhiều đến nỗi phải đựng bằng bao tải, nhưng có lúc tuột dốc không phanh vì sức khỏe không cho phép. "Thời kỳ đỉnh cao, tôi chạy show không ngừng nghỉ, có sự xuất hiện của tôi là có thể cân hết cả một show, hàng nghìn khán giả háo hức mua vé, bầu show cần cái tên Ưng Hoàng Phúc. Bầu show phải dùng bao tải để đựng tiền cát-xê vì họ tổ chức liên tục nhiều show trong một đêm".

